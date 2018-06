Seúl ingresa en la Organización para la Cooperación Ferroviaria

Corea del Sur ingresó en la Organización para la Cooperación Ferroviaria como Estado-miembro de carácter permanente…



Sí. En la reunión ministerial anual celebrada ayer jueves 7 en Kirguistán se aprobó por unanimidad el ingreso de Corea del Sur como socio permanente de esa entidad, integrada por 28 países de Eurasia por donde atraviesan los ferrocarriles eurasiáticos, como el Trans siberiano, y entre los cuales también figura Corea del Norte. Asimismo, la organización cuenta con las corporaciones ferroviarias estatales de 7 países como observadoras, y otras 44 empresas socias, entre ellas la surcoreana Korail.



Corea del Sur buscaba convertirse en socio permanente de la organización ferroviaria desde 2015, pero sus intentos siempre fracasaban por la objeción de Corea del Norte, ¿no?



Sí. Porque el ingreso a la OSJD -que es el acrónimo de esta organización eurasiática- es esencial para conectar su red ferroviaria con la europea, a través de ferrocarriles eurasiáticos, como el trans siberiano. Pero la organización requiere quorum de todos los socios permanentes para nuevos ingresos, y si uno solo se manifiesta en contra no permite el acceso, como era el caso de Corea del Sur, que siempre era vetado por Corea del Norte. Pero esta vez, el país norteño no se opuso a la adhesión del Sur, aunque no hubo sorpresas, puesto que durante la última cumbre intercoreana celebrada en mayo, el líder norcoreano Kim Jong Un dijo que tendría en cuenta la intención del Sur de formar parte de la OSJD.



¿Qué implicaciones tiene, para Corea del Sur, pasar a ser miembro permanente de la Organización para la Cooperación Ferroviaria?



Pues una vez conecten los sistemas ferroviarios de las dos Coreas, Corea del Sur se incorporará a la red ferroviaria intrarregional de Eurasia, que tiene unos 28 mil km de extensión total. Además, integrar dicha organización surte el mismo efecto que suscribir tratados de transporte ferroviario de pasajeros o mercancías con cada uno de los países integrantes. Asimismo, recibirá trato favorable aduanero en el envío de mercancías, y podría elevar el comercio por vía ferroviaria usando la red eurasiática. A propósito, las dos Coreas prevén celebrar una reunión ejecutiva a finales de junio para interconectar sus redes ferroviarias.