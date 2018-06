Ágil cobertura mediática en Pyongyang de la cumbre Kim-Trump

Los medios de Corea del Norte informaron con una celeridad sin precedentes de la celebración de la cumbre entre el líder norcoreano Kim Jong Un y el presidente estadounidense Donald Trump.



Efectivamente, la rapidez con que los medios norcoreanos informaron de la cumbre que mantuvo su líder con el mandatario estadounidense no tiene precedentes. Divulgaron brevemente el resultado de la reunión incluso antes de que Kim Jong Un regresara a Corea del Norte, y esta mañana, los principales medios de prensa informaron los pormenores de la cumbre, explicando en detalle los cuatro puntos acordados entre Kim y Trump, que quedaron incluidos en la declaración conjunta emitida por ambos al final del encuentro. La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte enfatizó que los dos mandatarios compartieron una opinión sincera sobre la nueva relación bilateral que irán construyendo ambos países, y también acerca de la posible consolidación de una paz permanente en la península coreana.



También informaron sobre las maniobras militares conjuntas entre Corea del Sur y Estados Unidos, ¿no?



Sí. Enfatizaron que Kim Jong Un exigió a Trump suspender las maniobras militares con Corea del Sur, y que el presidente estadounidense respondió que podría llegar a suspenderlas mientras las negociaciones con Corea del Norte avancen en la dirección esperada. Aseguraron que Trump incluso se mostró dispuesto a levantar las sanciones contra Corea del Norte en base a los avances logrados.



Resulta poco habitual que los medios norcoreanos informen con tanto detalle sobre las actividades del número uno del régimen…



Es cierto. Hasta la fecha, los medios de ese país no informaban de las actividades fuera de Pyongyang de Kim Jong Un hasta su regreso, y además los artículos eran sometidos a una censura estricta antes de su publicación final. Últimamente, se dice que ese lapso de tiempo se ha acortado, pero antes las noticias no salían hasta un día o dos días después de regresar Kim a la capital norcoreana. Sin embargo, esta vez, los medios norcoreanos incluso informaron con antelación de que Kim y Trump celebrarían una cumbre. Además, los resultados del encuentro fueron divulgados casi inmediatamente.