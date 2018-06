Apabullante victoria electoral del partido The Minjoo

Los pronósticos acertaron y las elecciones del 13 de junio finalizaron con una aplastante victoria del oficialismo sobre la oposición. Todo el mapa de Corea del Sur, excepto la parte de la provincia de Gyeongsang del Norte y la isla de Jeju, se tiñó de azul, color que representa al partido en el poder The Minjoo...



Sí, ya que los candidatos oficialistas se impusieron sobre sus rivales, en concreto, en 14 de las 17 gerencias de Gobiernos metropolitanos y provinciales en juego. Mientras, el principal partido opositor, Libertad Corea, defendió a duras penas su reputación al ganar en las elecciones de alcalde de Daegu y de gobernador de Gyeongsang del Norte, región donde cuenta tradicionalmente con la más sólida plataforma de apoyo popular.



Las mayores sorpresas de estos comicios fueron la elección de candidatos de The Minjoo -partido de tendencia progresista- en el área capitalina y la zona de Gyeongsang del Sur, ¿verdad?



Definitivamente. Empezando por la zona capitalina, estas regionales son las primeras de la historia en las que candidatos progresistas arrasan y logran tanto las alcaldías de Seúl e Incheon, como el cargo de gobernador de Gyeonggi, catalogados como los puestos más relevantes en el sistema de autonomías regionales de Corea del Sur. En el caso de Gyeongsang del Sur, cabe saber que es una región donde nunca antes un político del bando progresista había ganado, pero esta vez los ayuntamientos de Busan y Ulsan y el cargo de gobernador de la provincia de Gyeongsang del Sur, todos considerados clave, fueron obtenidos por candidatos del oficialista The Minjoo.



¿Qué hay de las gerencias de gobiernos distritales y locales?



También se observó una notoria hegemonía del partido gobernante, pues de los 226 puestos por los que rivalizaban los candidatos, más de 150 fueron para The Minjoo. Y este cuasi monopolio electoral se mantuvo en las legislativas parciales, donde los oficialistas ganaron en 11 de las 12 circunscripciones que debían cubrir escaños vacantes.



¿Y cuál es la evaluación que se hace de este resultado?



Que la derecha surcoreana se hundió y que necesita reflexionar y cambiar. Pero tampoco hay que achacar la victoria solo al tirón progresista, ya que en gran parte The Minjoo debe el triunfo electoral no tanto a su visión política, sino al actual Gobierno y al presidente Moon Jae In, que goza de altas tasas de apoyo ciudadano. Y también mermaron el bando conservador el derrumbamiento de la administración de Park Geun Hye y el ambiente de diálogo y paz que empieza a florecer en la península coreana.