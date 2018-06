Las autoridades perseguirán dinero negro oculto en el extranjero

El Gobierno surcoreano activó el viernes 22 un equipo para detectar y confiscar dinero negro oculto en el extranjero.



Este equipo de investigación fue activado por orden directa del presidente Moon Jae In. El 14 de mayo, el mandatario se refirió al ocultamiento de bienes en el extranjero como uno de los principales actos contra la sociedad, pues la evasión de impuestos atenta contra la justicia y la equidad.



¿Sabes quiénes integran el equipo y cuál será su misión principal?



Sí. El equipo está integrado por 17 oficiales de entidades gubernamentales relacionadas, como son la Fiscalía, el Servicio Nacional de Impuestos, el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Supervisión Financiera. La persona que lidera el equipo es Lee Won Seok, de la Fiscalía Regional de Suwon. Es conocido por ser quien investigó el caso de injerencia indebida en asuntos del Estado por parte de Choi Soon Sil, confidente de la ex presidenta Park Geun Hye. Se cree que el equipo comenzará por investigar sobre los fondos ocultos de conglomerados, como sería el caso del Grupo Hanjin, la familia de cuyo propietario se encuentra actualmente bajo investigación fiscal por presuntas irregularidades relacionadas con la gerencia. También se estima que intentarán detectar los fondos secretos que pudieran haber ocultado Choi Soon Sil y el ex mandatario Lee Myung Bak en el extranjero.



Ocultar dinero en el extranjero sin declararlo a Hacienda es una de las principales formas de evadir impuestos, ¿no?



Claro. Los conglomerados o los más acaudalados suelen usar este método a través de una sociedad pantalla establecida en un paraíso fiscal. Sabemos que el volumen de dinero negro en el extranjero ha aumentado rápida y constantemente en los últimos años. La cantidad estimada evadida rondaba los 745 millones de dólares en 2012, y cinco años después, en 2017, podría haber aumentado a 1.190 millones.