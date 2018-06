Cooperación contra la contaminación atmosférica

La reunión de ministros de Medio Ambiente entre Corea del Sur, China y Japón que tuvo lugar el domingo 24 de junio. El encuentro finalizó con un acuerdo que fija las directrices de cooperación tripartita para luchar contra la contaminación atmosférica, ¿verdad?



Efectivamente. Para empezar, los ministros evaluaron positivamente el plan de cooperación medioambiental impulsado por las tres naciones desde 2015 y como tareas inmediatas, pactaron la puesta en marcha de un estudio colectivo sobre el desarrollo sostenible de ciudades libres de carbono, de una iniciativa solidaria para una atmósfera limpia en el noreste asiático y de la publicación por parte de cada país de informes sobre sus respectivos objetivos y logros en cuanto a la mejora de la calidad del aire.



Pero, no presentaron el informe sobre desplazamiento de contaminantes atmosféricos a larga distancia en el nordeste asiático, ¿no?



No. En todo caso, los ministros acordaron apoyar la publicación de ese informe, aunque sea en una versión sintetizada. Inicialmente este documento iba a ser redactado durante este año en base a una investigación colectiva entre Corea del Sur, Japón y China. Sin embargo, su publicación se frustró al alegar el Gobierno chino que algunos datos son demasiado antiguos y no están debidamente actualizados. En este contexto los ministros decidieron aplazar la presentación de dicho informe, llegando a la decisión de publicar una versión resumida antes de la próxima reunión que mantendrán en 2019.



La objeción de Beijing a publicar ese informe podría estar ligada a una de las conclusiones que plantea el problema de los contaminantes atmosféricos de China...



Tal opinión es justamente la que presenta la mayoría, máxime porque una de las mayores incógnitas en estos momentos es cuánto impacto directo tienen las partículas contaminantes procedentes de China en la atmósfera de Corea del Sur. Dicho esto, es lamentable que el informe no haya sido revelado esta vez, aunque tampoco se pueden subvalorar por eso los esfuerzos que realizan los Gobiernos para solucionar el problema de la contaminación del aire, en especial los de China, país que en la reunión ministerial de ayer enfatizó que sigue trabajando y que tiene toda la disposición del mundo a colaborar con sus vecinos, Corea del Sur y Japón. Como dato para ilustrar tales esfuerzos, el ministro chino de Medio Ambiente Li Ganjie detalló que en los últimos cinco años los niveles de partículas PM2.5 -o sea que miden menos de 2,5 micrómetros- cayeron en la ciudad de Beijing de 80,5 a 57 microgramos por metro cúbico, lo que equivale en la escala de medición de Corea que disminuyeron del rango “muy malo” a “malo”.