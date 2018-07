Japón debe cumplir la resolución sobre instalaciones industriales

El Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO repasó una resolución por la que Japón debía dar a conocer la historia sobre los establecimientos industriales que prosperaron por la explotación de muchas personas. ¿Tienes más detalles al respecto?



Sí. En efecto, el Comité urgió a Japón a cumplir con una resolución adoptada en 2015, cuando los establecimientos industriales de dicho país fueron declarados como Patrimonio de la Humanidad. Durante la reunión celebrada el miércoles 27 en Oriente Medio, los integrantes del Comité de Patrimonio Mundial adoptaron una nueva resolución por consenso, no por votación, para recordar a Japón la adoptada en 2015. En concreto, para exigir al país nipón que cumpla la resolución de hace 3 años, que le recomendaba diseñar estrategias para que el mundo pudiera conocer la ‘historia completa’ de cada una de esas instalaciones industriales, explicando la explotación laboral que allí tuvo lugar, incluyendo trabajadores coreanos, entre otros.



La designación de estos establecimientos industriales nipones como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO ha sido polémica desde que el Gobierno japonés empezara a impulsar acciones para incluirlos en el registro...



Es cierto. Porque la ‘isla del acorazado’, en particular, mantenía un pésimo entorno laboral de explotación, donde los operarios debían trabajar en túneles sumamente angostos, y expuestos a alto riesgo de explosiones de gas. La ‘isla del acorazado’ alude a la isla nipona de Hashima a 18km al suroeste del puerto de Nagasaki. Allí, fueron reclutados un sinnúmero de coreanos forzadamente para extraer carbón de las minas del conglomerado nipón Mitsubishi Group a finales del siglo XIX. Así, las estadísticas oficiales del Gobierno surcoreano señalan que entre 500 y 800 coreanos fueron forzados a trabajar en esas minas entre 1943 y 1945, de los cuales al menos 122 murieron por enfermedades, malnutrición, y ahogamiento. Pese a las promesas que hizo en 2015 el Gobierno japonés de explicar la historia en dichos lugares, hasta la fecha no ha cumplido la resolución de la ONU.