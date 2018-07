Corea del Sur logra una emocionante victoria contra Alemania

cLa selección nacional de Corea del Sur consiguió una victoria tan inesperada como emocionante el viernes 27 contra Alemania en el Mundial de Rusia 2018.



Ciertamente, los coreanos vivimos anoche momentos de gran alegría cuando la selección nacional venció al número uno en el ranking de la FIFA por 2 a 0, en el tercer partido del Grupo F, celebrado en el estadio de Kazán, en Rusia. El equipo surcoreano mostró más ahínco que nunca contra el alemán, tras perder en sus dos primeros encuentros contra Suecia y México, respectivamente, y necesitaba recuperar su orgullo. Además, en caso de derrotar a Alemania, tenía posibilidad de pasar a la ronda de octavos de final, en base a los resultados de los dos otros países, aunque esa probabilidad era de un escaso 1%. Mientras tanto, Alemania tenía que ganar a Corea sí o sí para pasar a la siguiente ronda, pues había ganado contra Suecia pero perdió contra México; además de mantener su prestigio como número uno del mundo.



El equipo surcoreano recibió muchas críticas tras enfrentarse al país escandinavo, ¿verdad?



Sí. El público coreano estaba furioso porque la calidad del juego en ese partido fue realmente pésima. Corea no lanzó ningún tiro a puerta durante todo el primer tiempo, y en el minuto 20 de la segunda mitad, permitió a Suecia transformar en gol un penalti por una mano involuntaria del jugador Kim Min Woo en el área de castigo. En tanto, el partido contra México también resultó en derrota para Corea del Sur, pero esta vez por 2 a 1. Entonces el capitán Son Heung Min marcó el primer tanto de este Mundial, revirtiendo la tendencia descendente de Corea del Sur y dejando ese ínfimo 1% de probabilidad de pasar a la ronda de octavos de final.



Ganar contra el campeón del mundo parecía una hazaña difícil…



Desde luego, no fue nada fácil. Porque como dijimos anteriormente, los germanos debían vencer a los coreanos sin falta para calificarse para la siguiente ronda. Sin embargo, el plantel coreano no le puso las cosas fáciles al equipo alemán. En primer lugar, el guardameta Cho Hyun Woo mostró un desempeño espectacular, protegiendo el arco coreano de manera impecable. Los dos tiempos de 45 minutos terminaron con un empate a cero y todo hacía presagiar que ese sería el resultado final. Pero la oportunidad llegó en el tiempo de descuento, exactamente en el minuto tres del tiempo extra, Kim Young Gwon anotó un gol. En tanto, tres minutos después, el capitán Son Heung Min firmó otro tanto en el arco alemán sin resistencia pues su cancerbero, Neuer, se había sumado al ataque en vez de proteger la portería.