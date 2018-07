Reanudan la comunicación naval inercoreana en el Mar Amarillo

Las dos Coreas han reanudado la comunicación naval en el Mar Amarillo, que permaneció bloqueada durante los últimos 10 años.



El Ministerio de Defensa de Seúl anunció el domingo 1 que han reactivado por completo la línea directa de comunicación entre los buques de guerra de las dos Coreas. Esto quiere decir que Norte y Sur se han reincorporado en la red de comunicación naval internacional, a través de la cual las embarcaciones se comunican dentro de una determinada zona marítima mediante una radiofrecuencia establecida. Cuando digo embarcaciones, no solo me refiero a las corbetas o barcos militares, sino también a buques comerciales y pesqueros. Mediante esta red de comunicación, los barcos pueden compartir información sobre condiciones climáticas o posibles situaciones de naufragio.



¿Y desde cuándo esta línea de intercomunicación naval permanecía bloqueada en el Mar Amarillo?



La línea fue activada por primera vez en 2004 en función del Acuerdo del 4 de junio, fruto de la reunión militar intercoreana a nivel de generales. Pero fue desactivada en mayo de 2008, cuando Corea del Norte no respondió a la comunicación de un buque del Sur. Eran tiempos en que la relación intercoreana permanecía estancada durante la administración de Lee Myung Bak.



¿Cuál es la función principal de esta línea directa entre las dos Coreas?



Pues tiene como función facilitar la comunicación para evitar choques armados o contingentes en dicha zona, donde las fuerzas navales del Sur y del Norte han tenido ya varios enfrentamientos. Podemos destacar las dos batallas navales que mantuvieron ambas Coreas cerca de la isla surcoreana Yeonpyeong, la más próxima a la Línea Limítrofe Norteña, que sirve como frontera entre las dos Coreas en el Mar Amarillo. Otra función de la comunicación naval intercoreana es controlar eficazmente la pesca ilegal de los barcos chinos, así como evitar colisiones inesperadas al controlar las faenas de pesca ilegal.