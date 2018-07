La reserva de divisas supera los 400 mil millones de dólares

Por primera vez en la historia, la reserva de divisas de Corea del Sur superó los 400 mil millones de dólares.



El Banco de Corea y el Ministerio de Estrategia y Finanzas divulgaron que la reserva de divisas de Corea registró 400.300 millones de dólares a finales de junio, cifra que supone un incremento intermensual de 1.320 millones de dólares.



400 mil millones de reserva de divisas es un gran hito para los coreanos…



Claro. Porque a finales de 1997 la reserva de divisas del país era de apenas 3.900 millones de dólares, y eso obligó a Corea a solicitar un rescate al Fondo Monetario Internacional. Pero esa cifra se ha multiplicado por más de 100 veces en los últimos 21 años, y hoy día, el FMI reconoce que el nivel de reserva de divisas de Corea del Sur satisface sus criterios. El incremento se achaca principalmente a que la balanza comercial de este país asiático se ha mantenido superavitaria los últimos años, y también a las ganancias que obtiene al invertir en productos financieros en moneda extranjera.



Por si nuestros oyentes no estuvieran al tanto, ¿por qué es importante para un país tener un buen nivel de reserva de divisas?



En esencia, es uno de los indicadores de su capacidad para realizar pagos internacionales. En este sentido, es importante destacar que Corea del Sur ha mejorado en gran medida el volumen de su reserva de divisas, no solo en términos de cantidad sino también en calidad. No en vano, la deuda externa a corto plazo de Corea del Sur, con vencimiento menor o igual a un año, supone tan solo un 30,4% de su reserva de divisas, cifra bastante manejable en comparación con el 286% de finales de 1997 cuando el país atravesaba difíciles momentos por la crisis asiática; o del 74% alcanzado en 2008, cuando la economía nacional se vio afectada por la crisis financiera mundial. Este dato refleja la estabilidad de Corea del Sur estable en términos financieros, pues tiene capacidad más que suficiente para amortizar sus deudas de corto plazo.