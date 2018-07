Seúl, Washington y Tokio mantendrán sanciones contra Pyongyang

Los ministros de Exteriores de Corea del Sur, EEUU y Japón se reunieron en Tokio el domingo 8 para revalidar su compromiso de cooperar estrechamente hasta lograr una desnuclearización definitiva y comprobable de Corea del Norte.



Aparte de lo que acabas de comentar, reafirmaron su intención de mantener las sanciones contra Corea del Norte hasta lograr una desnuclearización definitiva.



El objetivo de esta reunión tripartita era compartir los resultados del viaje de Pompeo a Pyongyang la semana pasada. ¿Tienes más detalles al respecto?



Sí. En primer lugar, Pompeo dijo que Corea del Norte reafirmó su voluntad de desmantelar su arsenal nuclear de manera definitiva y completamente verificable, razón por la cual enfatiza que ha habido avances en el acuerdo alcanzado en la cumbre en Singapur. No obstante, no parece que sean del todo positivos los resultados de las negociaciones sobre desnuclearización que mantuvo Pompeo con la delegación de Pyongyang, puesto por ahora no hay logros visibles.



¿Qué implica que “no han obtenido logros visibles”?



Ambas delegaciones acordaron crear un grupo de trabajo para abordar temas relevantes como la verificación de la desnuclearización, que sin duda, servirán como plataforma de diálogo entre ambas naciones para una exitosa ejecución de los acuerdos recogidos en la declaración conjunta emitida por el líder norcoreano Kim Jong Un y el presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, eso no puede considerarse un logro, pues se trata de un simple mecanismo de diálogo bilateral. Cabe recordar también que la repatriación de los restos de soldados estadounidenses en Corea del Norte y la clausura del centro norcoreano de ensayo de motores para misiles ni siquiera fueron abordados, ni tampoco se concretó un encuentro entre Pompeo y el mandatario norcoreano.



En tanto, la cancillería norcoreana criticó mediante un comunicado que Estados Unidos reclama la desnuclearización de forma unilateral y “como de gánster”…



Así es. Pero Pompeo respondió al comunicado con que si la demanda estadounidense de desnuclearización fuera estilo gánster, conllevaba extender ese calificativo a los países de todo el mundo involucrados en el tema. Además, aludió de nuevo a “presión máxima” contra Corea del Norte, expresión que Washington se abstenía de usar tras la cumbre con Pyongyang.