Un equipo independiente investigará a Inteligencia

El presidente Moon Jae In ha ordenado crear un equipo independiente para investigar las sospechas que rodean las actividades del Comando de Seguridad de Defensa durante el gobierno anterior, ¿verdad?



Así es. El mandatario surcoreano ordenó el martes 10 al ministro de Defensa, Song Yong Moo, organizar un equipo independiente para investigar las sospechas de que el Comando de Seguridad de Defensa intentó promulgar la ley marcial el año pasado mientras acontecían las manifestaciones con velas de los ciudadanos solicitando la dimisión de la ex presidenta Park Geun Hye envuelta en escándalo de corrupción, así como de una posible vigilancia secreta a los familiares de las víctimas del hundimiento del ferry Sewol, que aseveraban que el Gobierno de Park pretendía encubrir la verdad, sin esforzarse por aclarar cómo y por qué se produjo la tragedia.



¿Y quién integrará ese equipo de investigación?



Se estima que el equipo independiente estará integrado por fiscales militares no relacionados con el Ejército ni con el Comando de Seguridad de Defensa. Funcionará como un organismo independiente, no sujeto a instrucciones de ningún oficial militar, incluido el propio ministro de Defensa. El presidente ordenó activar este equipo al existir la posibilidad de que haya bastantes funcionarios de Defensa implicados en el caso.



Esta decisión llega después de que el Centro de Derechos Humanos de Defensa denunciara que la principal unidad de inteligencia militar propuso una reacción armada contra las protestas pacíficas del año pasado, ¿no?



Efectivamente. Dicho organismo reveló el pasado día 6 unos documentos supuestamente elaborados por el Comando de Seguridad de Defensa en los que detallan el número de soldados que conformarían el ejército tras activar la ley marcial, así como los equipamentos que emplearían en caso de implementar esa norma, sugiriendo que era un intento de golpe de Estado.