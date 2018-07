Moon Jae In asiste por primera vez a un evento de Samsung Electrónica

El presidente surcoreano Moon Jae In se reunió el lunes 9 con el vicepresidente y heredero de Samsung Electrónica durante su viaje de Estado a India...



El presidente Moon Jae In, actualmente en viaje de Estado a Nueva Delhi, como parte de su gira por India y Singapur, asistió el lunes a una ceremonia para celebrar el fin de las obras de la nueva fábrica de teléfonos inteligentes de Samsung Electrónica, la más grande del mundo, donde se reunió con el vicepresidente y heredero del gigante tecnológico, Lee Jae Yong. En su encuentro, que tuvo lugar durante cinco minutos antes de la ceremonia, Moon le pidió aumentar la inversión y el empleo en Corea del Sur, mientras que Lee se comprometió a trabajar más duro para mejorar los resultados.



Llama la atención que sea la primera vez que el presidente Moon se reúne con el vicepresidente de Samsung Electrónica...



Así es. El mandatario surcoreano se reunió con Lee Jae Yong por primera vez desde que asumió el cargo, y también fue la primera vez que asistió a un evento de Samsung, el gigante tecnológico surcoreano.



Por parte de Lee Jae Yong, también es la primera vez que acude a un evento público de su empresa desde que salió de la cárcel en febrero, ¿verdad?



Exacto. Lee Jae Yong fue una figura clave en el escándalo que acabó con la destitución de la ex presidenta Park Geun Hye y fue condenado inicialmente a cinco años de prisión en primera instancia. Pero fue puesto en libertad en febrero de este año al rebajar el Tribunal la pena a dos años y seis meses de prisión con cuatro años de libertad condicional en segunda instancia. En este contexto, la oficina presidencial enfatizó que la asistencia del presidente Moon a la ceremonia de Samsung Electrónica no tuvo ningún significado político, sino que simplemente buscaba alentar a las empresas coreanas, y mostrar la determinación de Seúl a ampliar la cooperación en inversión y negocios con India.



De hecho, la visita del presidente Moon Jae In a India se centra en actividades relacionadas con la economía…



Así es. La agenda de Moon en India está mayormente vinculada a la economía, e incluye actividades como la visita a la nueva fábrica de Samsung Electrónica, para promover el intercambio activo de las empresas surcoreanas en el mercado indio. El mandatario surcoreano ha venido mostrando un continuo interés desde principios de año por el sector empresarial, y ha realizado visitas a distintas instalaciones industriales, al tiempo expresar su voluntad de dinamizar las actividades empresariales, tras aumentar las críticas sobre los escasos resultados del Gobierno en el sector económico.