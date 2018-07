Moon Jae In finaliza su viaje de Estado a India

El miércoles 11, el presidente surcoreano Moon Jae In concluyó su viaje de Estado a India y partió para Singapur, tras una visita enfocada en impulsar la cooperación económica bilateral.



La agenda oficial de Moon en India buscaba ampliar la cooperación económica entre India y Corea del Sur, y ofrecer un activo apoyo a la incursión de las empresas surcoreanas en el mercado indio. Para ello, asistió al Foro de Negocios Corea del Sur-India el lunes 9, y a la Mesa Redonda de CEOs de ambos países el martes 10. En tanto, durante la cumbre mantenida ese mismo día con el primer ministro indio Nadrendra Modi, los dos dirigentes adoptaron una declaración que plasma el acuerdo de incrementar el volumen de comercio bilateral a 50 mil millones de dólares, el doble del actual, hasta 2030. Asimismo, incluye diversas fórmulas para aumentar la inversión en capital social, reforzar la cooperación industrial, dinamizar el intercambio en los ámbitos turístico, educativo y cultural, y ampliar el diálogo entre ambos Gobiernos.



Pero algo que llamó la atención de los surcoreanos fue la breve entrevista que Moon mantuvo con el vicepresidente de Samsung Electrónica, Lee Jae Yong…



Sí. El encuentro tuvo lugar durante la ceremonia de fin de obras de una fábrica de teléfonos inteligentes que construyó la firma surcoreana en la localidad india de Noida. El mandatario asistió al evento y le pidió que invirtiera también en Corea y se esforzará por crear empleo en el país. Asimismo, se reunió con Anand Mahindra, presidente del Grupo Mahindra y principal accionista de la automotriz surcoreana Ssangyong Motor Company, a quien Moon le pidió interesarse por los ex empleados del grupo. Estas distintas reuniones reflejan la voluntad del presidente surcoreano de activar los intercambios con el sector empresarial.



India ha pasado a ser considerado como un país con gran potencial, pues por número de población ofrece el segundo mercado más vasto después de China.



Sí. Cabe recordar también que el premier indio Modi impulsa la llamada Nueva Política del Este, dirigida a reforzar la cooperación entre los países del Asia Oriental, que va de la mano con la Nueva Política del Sur que predica el Gobierno de Moon Jae In.