¿Podría reanudarse la cooperación económica intercoreana?

El responsable surcoreano del Comité de Cooperación Económica con Pyongyang viajará el viernes 13 a la zona económica especial Rajin-Sonbong en Corea del Norte.



Song Young Gil viajará junto a otros 10 integrantes del comité que lidera para asistir a un seminario internacional sobre relaciones entre Corea del Sur, Corea del Norte y Rusia organizado por Moscú, y también visitará el puerto de Rajin. Antes de entrar en detalle sobre el tema, les cuento que la zona económica que engloba las ciudades de Rajin y de Sonbong también se conoce por su acrónimo Rason, y es la primera localidad a la que el régimen norcoreano abrió el acceso a los extranjeros tras designarla zona económica especial en 1991.



¿Qué ventajas tiene esta zona como punto logístico?



Pues se ubica en la cuenca del río Tumén y colinda con la localidad rusa de Hasan, convirtiéndose en un punto estratégico de logística para conectar por ruta marítima el continente eurasiático con el Océano Pacífico, así como la ferroviaria entre Eurasia y la península coreana. Por tanto, la atención se centra en saber si en ese seminario internacional se discutirá o no retomar el proyecto Rajin-Hasan.



¿Y cuál es el contenido del proyecto?



Pues es un proyecto de logística que las dos Coreas y Rusia impulsaron conjuntamente, aprovechando el tramo ferroviario de 54 km que conecta la localidad norcoreana de Rajin con la localidad rusa de Hasan. Por ejemplo, se podría transportar el carbón u otros recursos minerales rusos en tren hasta Rajin y, allí, embarcarlos en un buque de carga para exportarlos a Corea del Sur, China u otros países de la región. O bien se podrían enviar mercancías de origen asiático a Europa en un tren transiberiano a través de dicho punto estratégico, por su muy ventajosa ubicación geográfica. Pero el proyecto quedó suspendido finalmente en 2016 tras los continuos ensayos nucleares y balísticos de Corea del Norte.



Pero las sanciones contra Corea del Norte continúan… ¿no suponen un impedimento para retomar el proyecto?



Aparentemente, no. Porque las resoluciones de la ONU prohíben la exportación del carbón de Corea del Norte, pero no prohíben usar el puerto norcoreano de Rajin para exportar carbón de terceros países.