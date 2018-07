La Asamblea Nacional elige a la cúpula dirigente

La vigésima Asamblea Nacional de Corea del Sur eligió el viernes 13 al presidente y otros altos representantes para la segunda mitad del año, poniendo fin a 46 días de vacío de poder en el parlamento...



Efectivamente. En una reunión plenaria que comenzó a las 10 de la mañana, el legislador de The Minjoo por sexto mandato consecutivo, Moon Hee Sang, fue elegido como presidente del congreso. De acuerdo con la ley vigente, fue excluido de la nomenclatura del partido gobernante y asumirá el cargo hasta mayo de 2020, fecha en que concluye la vigésima Asamblea Nacional. Mientras, Lee Ju Young, diputado de Libertad Corea por quinto mandato consecutivo, y Ju Seung Yong, parlamentario de Futuro Bareun por cuarto mandato consecutivo, fueron elegidos como vicepresidentes del congreso surcoreano.



¿Así concluye la composición de la cúpula dirigente del parlamento?



No. Todavía falta elegir a los presidentes de los comités permanentes, para lo cual celebrarán otra reunión plenaria el próximo lunes. A partir de esa fecha, los integrantes de la Asamblea Nacional se dedicarán de lleno a sus tareas.



Parecen tener bastantes asuntos acumulados, pues han tardado mucho en alcanzar un acuerdo sobre la composición parlamentaria.



Exactamente. Lo prioritario es la audiencia parlamentaria al candidato al dirigir la Policía Nacional y el Tribunal Supremo. El plazo legal para la audiencia al nominado al cargo de jefe de la policía ya ha prescrito. Por lo tanto, la Asamblea Nacional podría verse nuevamente envuelta en problemas si Cheongwadae procede a designarlo oficialmente, sin la conformidad de la oposición. Y tampoco será fácil el proceso de designación a presidente del Supremo, pues la oposición ya ha mostrado su descontento con el candidato.



Situación que podría complicarse más, pues Moon Jae In podría realizar una reforma de gabinete…



Claro, porque las audiencias parlamentarias a los candidatos a cargos ministeriales han sido siempre motivo de conflicto entre oficialismo y oposición. Por ese motivo se espera justamente que la nueva cúpula del parlamento sea capaz de ejercer un destacado que asuma las riendas de la institución.