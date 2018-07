La economía podría acusar la subida del salario mínimo

El vice primer ministro de Economía y ministro de Estrategia y Finanzas, Kim Dong Yeon, ha expresado su preocupación por el impacto que podría tener en la coyuntura económica del país el aumento del salario mínimo..



En una conferencia de prensa que ofreció el vice premier de Economía tras mantener una reunión con el gobernador del Banco de Corea, Lee Ju Yeol, Kim dijo que el aumento del salario mínimo podría suponer una carga para el crecimiento de la economía nacional durante el segundo semestre, pues ya hay señales de que el incremento del salario base para este año afecta al mercado laboral, que de 2017 a 2018 registró un histórico 16,4%. Mientras, para el próximo año el Comité sobre Salario Mínimo determinó el sueldo base en 8.350 wones la hora, unos 7,4 dólares, cifra que supone un aumento del 10,9% respecto al año en curso. En todo este tiempo, Kim venía alegando que el presidente Moon Jae In no debía impulsar ciegamente un salario mínimo de 10 mil wones por hora para cumplir su promesa electoral, sino que necesitaba ser más flexible para no agravar el problema de desempleo y provocar una contracción del consumo interno.



Ese histórico aumento del salario mínimo para este año ha generado bastante polémica por sus efectos en el mercado laboral…



Sí. El margen de aumento de las nuevas contrataciones laborales se mantuvo en unas 100 mil apenas, por cinco meses consecutivos, entre febrero y junio de este año, y muchos achacan tan baja cifra al aumento abrupto del salario mínimo. Sin embargo, el Gobierno alega que se trata de un problema estructural que deriva del debilitamiento de la economía nacional. De todos modos, el aumento del salario mínimo para el año venidero es menor en proporción que el del año en curso, y consecuentemente a Moon Jae In le será difícil cumplir su promesa electoral.



Pese a que ese incremento es moderado, no satisface ni a sindicatos ni a la patronal…



No. El sector sindical alega que el salario mínimo para 2019 debería ser superior a 10 mil wones por hora, porque el concepto del salario mínimo fue ampliado con otros complementos salariales no incluidos hasta la fecha en dicho concepto, factor que contrarresta los efectos del incremento. Mientras, la patronal boicoteó la reunión del comité por primera vez en la historia tras ser reprobada la propuesta de aplicar diferentes subidas sectoriales.