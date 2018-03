EEUU grava las importaciones de acero y aluminio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la imposición de nuevos aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio, una medida proteccionista que probablemente perjudique gravemente a la industria siderúrgica y metalúrgica de Corea. Así Estados Unidos impondrá un arancel del 25% a las importaciones de acero y de un 10% a las de aluminio, apelando a que los envíos de dichos productos afectan a la seguridad nacional del país. En base de la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, los nuevos impuestos serán aplicados a todas las naciones excepto -de manera temporal- a México y Canadá, mientras continúen las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En tanto, la Administración de Seúl se ha esforzado por persuadir a Washington de gravar los productos surcoreanos, aludiendo a las relaciones de alianza entre ambos países y los avances en torno a la reforma del TLC bilateral. Sin embargo, Corea no ha podido evitar los aranceles. Las exportaciones de productos siderúrgicos de Corea del Sur con destino al mercado estadounidense ascendieron en 2017 a 3.260 millones de dólares, alrededor de 3,54 millones de toneladas. La industria estima pérdidas de unos 880 millones de dólares anuales por las nuevas medidas proteccionistas de Estados Unidos. Preocupa pues que las nuevas tarifas del 25% al acero, junto con las medidas antidumping y aranceles compensatorios ya impuestas por Estados Unidos al 88% de los productos siderúrgicos de Corea, empeoren aún más las condiciones del sector. Pero no todo son malas noticias. Donald Trump dejó abierta la posibilidad de que otras naciones pudiesen negociar eventuales exenciones durante los 15 días hasta su entrada en vigor. En este escenario, Corea necesita enfatizar que las exportaciones surcoreanas no suponen un riesgo para la seguridad nacional y que las inversiones del sector empresarial contribuyen a la economía estadounidense.



Por su lado, el Gobierno de Corea del Sur convocó el 9 de marzo una reunión de urgencia con representantes público-privados del sector, donde anunció que negociaría con Estados Unidos una exención total o parcial de dichos aranceles. Asimismo plantéo la posibilidad de llevar el caso ante la Organización Mundial del Comercio y desplegar una acción conjunta con otras naciones para hacer frente al proteccionismo. No obstante, el problema radica en que la subida de aranceles de Washington amenaza con sacudir a la economía global pues las naciones afectadas podrían adoptar medidas recíprocas.