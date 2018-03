Medidas gubernamentales contra el desempleo juvenil

El Gobierno de Corea presentó, tras la reunión liderada el 15 de marzo por el presidente Moon Jae In, un plan de medidas para paliar el grave problema del desempleo juvenil. Han pasado casi un mes y medio desde que el presidente ordenó adoptar medidas concretas para crear empleo juvenil y las autoridades han articulado todos los medios posibles: subsidios, deducciones fiscales y regímenes especiales. El plan se centra en cuatro puntos: incentivar a las pymes que contraten jóvenes, promover el emprendimiento, ampliar las oportunidades de trabajo en el extranjero y crear un nuevo mercado de servicios. En cuanto a los jóvenes que decidan crear su propia empresa, no deberán pagar impuestos corporativos, mientras que las ayudas de 300.000 wones durante tres meses para aquellos en búsqueda de empleo, aumentarán a 500.000 wones durante seis meses. La Administración de Seúl aspira crear hasta 220 mil puestos de empleo para jóvenes en los cuatro años siguientes con la meta de situar el paro juvenil por debajo del 8%. A tal efecto ha establecido tres principios: diseñar políticas efectivas de empleo para los jóvenes, promover la contratación juvenil en el sector privado y conceder subsidios directos temporales. La iniciativa busca también reducir la brecha salarial entre las pymes y grandes empresas, uno de los factores principales a la hora de elegir un nuevo trabajo. A fin de mejorar la calidad del empleo juvenil, aquellos jóvenes contratados por primera vez por una pyme recibirán un subsidio gubernamental anual de más de 10 millones de wones durante los primeros 3 o 4 años. Por su parte, las pequeñas y medianas empresas obtendrán un aporte económico por valor de 9 millones de wones por cada trabajador contratado, entre otros incentivos y estímulos a la contratación laboral de jóvenes.



La tasa de desempleo juvenil en Corea se disparó después de la crisis financiera asiática hasta situarse en el 9,9% en 2017, el nivel más alto desde el año 2000. En 2017 el número de parados totales llegó a 1.028.000, es decir uno de cada 10 jóvenes no tiene trabajo y 483.000 personas han renunciado a buscar trabajo. Asimismo, la dura situación del paro parece agudizarse más todavía este año al incorporarse al mercado laboral los eco-boomers, es decir, aquellos que nacieron entre 1991 y 1996. Si bien, las administraciones anteriores han diseñado políticas activas para resolver el paro juvenil, lo cierto es que no han dado resultados tangibles puesto que se enfocaban sobre todo en aumentar el número de puestos de trabajo, incluyendo empleos de tiempo parcial y pasantías, en vez de impulsar el acceso a trabajos con buenas condiciones. Para no repetir los mismos errores del pasado, la Administración Moon ha diseñado un conjunto de medidas que buscan efectos tangibles para reducir el desempleo juvenil. Sin embargo, la aprobación del presupuesto adicional para dicho fin tiene un camino difícil por delante ya que la oposición critica que las aportaciones gubernamentales no son la panacea para resolver el paro juvenil. Al respecto, el Gobierno afirma que son medidas temporales y de urgencia por 3 o 4 años, para afrontar la crisis de desempleo generada por la inserción laboral de los eco-boomers.