Crisis en la industria automovilística

Actualmente la industria automovilística de Corea enfrenta una severa crisis. Las cifras de producción parecen corroborar el deterioro del sector, al ser el único país en sumar dos años consecutivos de retrocesos entre las diez principales naciones fabricantes del mundo. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Energía, en 2017 la producción de vehículos disminuyó un 2,7% y las exportaciones otro 3,5% respecto al año anterior, debido a las huelgas de los sindicatos y la caída de las ventas en los mercados. Además, también descendió del quinto al sexto puesto en la clasificación de los principales productores mundiales de automóviles, y podría perder otro escalón este año. Los beneficios operativos de Hyundai Motors, el mayor fabricante surcoreano de automóviles, en 2017 cayeron por debajo de los 5 billones de wones por primera vez desde 2010. Es también la primera vez que la industria automovilística de Corea sufre un descenso en cuanto a ventas y producción desde que surgió hace medio siglo. Las controversias entre la patronal y el sindicato y los problemas asociados a los costes laborales y productividad son los principales retos que enfrenta el sector automovilístico coreano de cara al futuro. En 2016 el porcentaje del coste de la mano de obra respecto a las ventas netas de los cinco principales fabricantes de automóviles de Corea llegó a representar el 12,2%, cifra superior al 7,8% de la nipona Toyota y 9,5% de la alemana Volkswagen. Producir en Corea no es solo más caro sino también más lento, pues fabricar un vehículo en Corea precisa una media 26,4 horas, más que las 24,1 horas de Toyota y 23,4 horas de General Motors. La pérdida de competitividad en el exterior y la baja tasa de inversión en investigación y desarrollo (I+D) también explican la crisis actual de las marcas coreanas. Por otro lado, la decisión por parte de General Motors (GM) de cerrar su planta de Gunsan, ha agravado aún más ya la difícil situación de la industria nacional.



General Motors (GM) anunció que declararía en bancarrota su filial surcoreana, GM Korea, si el sindicato no cedía y no llegaban al menos a un acuerdo provisional antes del 20 de abril. El Instituto de Estudios Económicos de Hyundai, estima que la desconsolidación de los negocios de la firma estadounidense, supondría una pérdida de 8,4 billones de wones en el PIB del país y el recorte de 94 mil puestos de trabajo debido al efecto dominó con sectores vinculados, como de servicios, piezas y materiales. En tanto, otra mala noticia para el sector llega de las negociaciones en curso para revisar el tratado de libre comercio suscrito con Estados Unidos. Las dos naciones anunciaron a fines de marzo haber llegado a un principio de acuerdo sobre la reforma del tratado de libre comercio. Seúl acordó postergar la eliminación arancelaria sobre camionetas hasta 2041 y flexibilizar las normas de seguridad y medioambiente para vehículos estadounidenses. En tanto, rechazó la propuesta de que los autos coreanos fabricados en Estados Unidos tuviesen que usar un 50% de repuestos producidos en dicho país, y la imposición de nuevas tarifas arancelarias. Parece que la industria automovilística coreana ha evitado el peor de los escenarios, sin embargo advierten que no hay que bajar la guardia, puesto que el presidente Donald Trump dejó entrever el 28 de marzo, que podría postergar la revisión del TLC con Seúl hasta haber hablado con Pyongyang.