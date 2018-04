El tipo de cambio won-dólar continuó cayendo al inicio del mes de abril, incluso por debajo de la barrera psicológica de los 1.060 wones, lo que ha avivado preocupaciones de que baje a niveles de tres dígitos. La cotización del won llegó el 3 de abril a 1.054 wones por dólar, el nivel más bajo desde octubre de 2014 y un 3,4% menos que los 1.092 wones del 6 de febrero de año en curso, marcando una clara tendencia bajista. La progresiva apreciación del won coreano frente al dólar obedece a diversos factores tales como el clima de reconciliación que reina en los últimos meses en la península coreana, así como las expectativas en torno a la posible cumbre entre Donald Trump y Kim Jong Un. En otras palabras, la rebaja de la tensión en la península coreana ha empujado a los inversores a comprar wones coreanos. Por otro lado, Estados Unidos incluyó a Corea en su lista de vigilancia, al determinar que cumple con dos de los tres criterios en los que se basa para calificar a un país como manipulador de divisas. La industria surcoreana se verá afectada si no logra evitar ser designado como manipulador del tipo de cambio en el próximo informe del Departamento del Tesoro. No obstante, la mayor incertidumbre viene de la posibilidad de llegar a un nuevo Acuerdo Plaza en respuesta a la posible guerra comercial entre Estados Unidos y China. En septiembre de 1985 las autoridades económicas y monetarias de Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón y Reino Unido se reunieron en el Hotel Plaza de Nueva York y acordaron depreciar el dólar respecto al marco alemán y el yen japonés, en el llamado Acuerdo Plaza. Este acuerdo fue diseñado para reducir el déficit por cuenta corriente de Estados Unidos. Ahora se habla de un nuevo Acuerdo Plaza sobre el yuan chino, ya que el déficit comercial de Estados Unidos con China en 2017 aumentó hasta 375.000 millones de dólares.



En la actualidad, Estados Unidos ha acumulado un gran déficit comercial con China, Japón, Corea y Alemania, países con los que mantiene un gran volumen de intercambios. Preocupa que Washington decida tomar el mismo camino que en 1985 y acuerde bajar el valor del dólar frente a las divisas de dichas naciones, una medida que dañaría gravemente a la economía coreana debido a su alta dependencia del sector exportador. Otro temor es que ocurra la llamada "trampa de Tucídides", situación que se produce cuando emerge una nueva potencia y amenaza a otra establecida: Estados Unidos contra China. De hecho la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos anunció el 3 de abril la imposición de aranceles del 25% para unos 1.300 productos de China. Aproximadamente una hora más tarde, el Ministerio de Comercio de China dejó entrever que tomaría medidas de represalia contra los aranceles adoptados por Estados Unidos. Afortunadamente, el presidente Donald Trump mandó un mensaje de tranquilidad al afirmar que su país no estaba embarcado en una guerra comercial con China. Los expertos prevén que el tipo de cambio won-dólar podría seguir cayendo hasta llegar a tres dígitos, debido a la falta de intervención en el mercado de divisas por parte de las autoridades monetarias, la mejora de las relaciones intercoreanas y la disputa comercial entre Estados Unidos y China.