Crecen las expectativas por la cumbre intercoreana

La próxima cumbre intercoreana entre Moon Jae In y Kim Jong Un, que se celebrará el 27 de abril, genera grandes expectativas tanto políticas como económicas. A falta de varios días para su celebración, crece la posibilidad de que ambos mandatarios declaren formalmente el fin de la Guerra de Corea. Los temas claves serán la desnuclearización, el establecimiento de la paz en la península coreana y la mejora de las relaciones intercoreanas. Cabe señalar que se enfocará sobre todo en el desarme nuclear del régimen norcoreano, a diferencia de las dos cumbres intercoreanas anteriores. En cambio la cooperación económica, un asunto relevante para las dos Coreas, será difícil de abordar en las circunstancias actuales, pues Pyongyang sufre las fuertes sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU). No obstante, esta situación podría dar un giro si la cumbre intercoreana resulta fructífera y se acuerdan encuentros sucesivos y regulares. En esta línea, Presidencia anunció recientemente que valora la posibilidad de cambiar el actual Acuerdo de Armisticio por un tratado de paz en las próximas reuniones con Corea del Norte, para poner oficialmente fin a la Guerra de Corea.



La Guerra de Corea se detuvo con la firma de un Acuerdo de Armisticio y por tanto las dos Coreas técnicamente están en guerra, situación que podría cambiar si en la cumbre se firma un tratado de paz. El mercado surcoreano sufre el llamado "descuento de Corea", por las provocaciones del régimen norcoreano, factor responsable de la infravaloración de la economía surcoreana. En este contexto, si llegaran a declarar el fin oficial de la Guerra de Corea, eso implicaría una revalorización al alza y un mayor atractivo del mercado bursátil surcoreano. No en vano, el buen tono entre las dos Corea ha tenido ya un reflejo favorable en la evolución de la bolsa surcoreana. El KOSPI finalizó la jornada del 18 de abril en su nivel más alto desde el 22 de marzo, en un contexto optimista por las palabras del presidente Donald Trump realizadas el día anterior, tras mencionar la posibilidad de declarar el fin oficial de la Guerra de Corea. El optimismo contagió también a la permuta de incumplimiento crediticio o la prima CDS del país, que registró su tasa más baja en un mes. Si el 27 de abril se produce un hito histórico en el camino a la paz en la región, podría disiparse el factor de infravalor del mercado surcoreano, y atraer inversión extranjera. De hecho, el régimen norcoreano muestra en estos días señales de llevar a cabo cambios significativos. En la sesión plenaria del Partido de los Trabajadores del 20 de abril, Corea del Norte decidió clausurar la zona de pruebas nucleares en Punggye-ri y adoptar un nuevo plan estratégico enfocado en el desarrollo de la economía nacional. Los expertos señalan que este cambio de postura por parte de Pyongyang, muestra su compromiso hacia la desnuclearización de la península coreana y la intención de seguir el modelo de China de reforma y apertura económica.