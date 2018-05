Cumbre intercoreana 2018

Las dos Coreas albergan grandes expectativas de que se habra una nueva era de paz y cooperación tras la histórica cumbre entre Moon Jae In y Kim Jong Un, celebrada el 27 de abril en la aldea de la tregua de Panmunjeom. El compromiso de paz y desarme nuclear manifestado por los dos líderes, ha aliviado los riesgos geopolíticos en la península coreana. El optimismo se contagió a la Bolsa surcoreana, logrando superar por algunos momentos los 2.500 puntos durante la jornada del 27 de abril, alentada por la mejora de las relaciones intercoreanas y la posible reanudación de los proyectos de cooperación económica. A pesar de que los temas económicos no fueron un punto clave de la agenda de la histórica cumbre entre las dos Coreas, hubo espacio para agregarlos en la Declaración de Panmunjom, emitida tras la cumbre intercoreana.



En respuesta a las provocaciones nucleares y balísticas de Pyongyang, las Naciones Unidas han aplicado múltiples sanciones contra el régimen norcoreano, limitando aún más el comercio de materias primas, como crudo y acero, entre otros artículos. En cambio, Seúl tiene la necesidad prioritaria de resolver el problema de bajo crecimiento económico del país. Al respecto, la cooperación económica intercoreana podría ser el punto de partida hacia un nueva era de paz, desarrollo y prosperidad conjunta. Así, ambos líderes decidieron cumplir de manera activa los pactos acordados durante la cumbre intercoreana de 2007. En la Declaración del 4 de octubre de 2007 se acordaron diversos proyectos de cooperación económica conjuntos, tales como aumentar las inversiones en capital social, colaborar en la exploración de recursos, crear una zona especial para la paz y reconciliación, finalizar la primera fase del parque industrial de Gaeseong y comenzar con la segunda etapa, renovar las carreteras y raíles transfronterizos, construir un astillero en la región de Anbyun y Nampo y abrir una ruta aérea directa entre Seúl y el monte Baekdu en el Norte, entre otros. Tras la mejora de las relaciones intercoreanas, es posible que todos estos proyectos suspendidos vuelvan a cobrar vida y se reanuden. En particular, la decisión de los dos dirigentes de establecer una oficina de enlace en Gaesong, plantea la posibilidad de que se reanuden las operaciones en dicho polígono industrial. Sin embargo, para poder restablecer los proyectos económicos conjuntos entre las dos Coreas, primero hace falta el visto bueno de la comunidad internacional y también reducir las sanciones contra el régimen de Pyongyang. Ciertamente, la nueva era de cooperación económica dependerá de que los acuerdos alcanzados en la Declaración de Panmunjeom se traduzcan en acciones concretas para la desnuclearización y estabilidad de la península coreana.