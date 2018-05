Nuevos horizontes en las reestructuraciones empresariales

Concluyen los procesos de reestructuración de las principales empresas en dificultades. El fabricante de neumáticos Kumho, el astillero STX y la empresa GM Korea dieron por terminadas sus reestructuraciones y ya avanzan camino hacia la recuperación. Kumho Tire llegó a ser el fabricante de neumáticos más importante de Corea; pero, tras sucesivas dificultades, se vio en la encrucijada de entrar en administración judicial o liquidar la empresa. El 1º de abril la mayoría de los trabajadores del sindicato de Kumho Tire dio su visto bueno al plan de los acreedores de vender la empresa al fabricante chino Doublestar cuando que se encontraba al borde de ser sometido a administración judicial. Ambas partes acordaron prohibir la liquidación de la compañía por tres años, conservar la administración de la planta de manera independiente y garantizar la seguridad laboral de los trabajadores durante tres años desde la adquisición. Así las cosas, Kumho Tire decidió firmar el 2 de abril con sus acreedores el acuerdo de la venta al fabricante chino, dando un importante paso hacia la normalización de las operaciones de la empresa coreana. Asimismo, finalizó un proceso de reestructuración relevante, el de la constructora naviera STX. Los recursos del astillero STX parecían ser suficientes hasta finales del presente año, según la cartera actual de pedidos acumulados y su estructura financiera. Empero, los expertos apuntaban falta de liquidez. Así, el Banco de Desarrollo de Corea, principal acreedor, enfatizó la necesidad de reducir el 75% de costes de personal para no entrar en administración judicial. Finalmente, el sindicato propuso un plan de saneamiento basado en recortes salariales, devolución de bonificaciones y vacaciones sin sueldo. En tanto el conflicto entre la patronal y el sindicato de GM Korea, filial surcoreana de la automovilística estadounidense General Motors (GM), parecía agravarse aún más hasta que el 23 de abril, ambas partes llegaron a un acuerdo. El plan interno de saneamiento consistió en congelar los salarios, omitir las bonificaciones y recortar los gastos anuales destinados al bienestar de los trabajadores por valor de 100.000 millones de wones. Asimismo, se incluyeron renuncias incentivadas y traslados de personal hacia otras plantas, como las ubicadas en Bupyeong y Changwon.



El Gobierno ha enfatizado el principio de no intervenir por motivos políticos e impulsar a las partes involucradas a buscar un plan de saneamiento por cuenta propia para hacer frente a sus turbulencias. En consecuencia, sindicatos y patronal han logrado repartir equitativamente la responsabilidad en la reestructuración y asegurar una gestión empresarial a largo plazo y sostenible. Sin embargo, todavía hay un largo camino por recorrer. Para no cometer los mismos errores del pasado, la Administración actual ha elaborado una política económica de dos vías. Por un lado, el Gobierno busca dotar de mayor competitividad a los sectores en problemas. Por otro, desea promover la innovación y prepararse para la cuarta revolución industrial. En esta línea, desea establecer un marco regulatorio para impulsar nuevos nichos, como las tecnologías financieras, los drones y los vehículos autónomos. Dicho de otro modo, la estrategia de dos vías contempla acelerar la reestructuración de las empresas insolventes y dar entrada a nuevos actores, estimulando el potencial de la economía coreana.