Seúl lleva las salvaguardas de EEUU ante la OMC

Corea del Sur ha presentado una queja formal ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por las medidas de salvaguardia de Estados Unidos sobre la importación de lavadoras y paneles solares coreanos. Así lo anunció el Ministerio de Comercio, Industria y Energía el 14 de mayo, alegando que las restricciones estadounidenses violan las normas de la OMC. Estados Unidos decidió a partir de febrero imponer aranceles de hasta un 50% a las lavadoras y de hasta un 30% en el caso de los paneles solares, así como aplicar una determinada cuota a las importaciones de ambos productos. Las medidas de salvaguardia se suelen adoptar cuando las importaciones de ciertos productos se incrementan de tal manera que amenazan con generar un daño grave a la industria nacional. No obstante, Seúl estima que no hay una relación clara entre el aumento de ingresos de productos coreanos y el perjuicio a su sector industrial. Tras varios de meses de negociar sin resultados, Corea del Sur decidió recurrir finalmente a la OMC.



En la primera etapa de resolución del conflicto, las dos naciones cuentan con un plazo de 60 días para llegar a un acuerdo. De no llegar a una solución satisfactoria, Corea del Sur puede solicitar el arbitrio de un panel de expertos de la OMC. El problema radica en que la organización internacional tarda promedio un año en crear ese grupo de expertos y entre dos y tres años en emitir un dictamen. Y eso se traducirá, de manera inevitable, en pérdidas para el sector exportador surcoreano hasta que se resuelva el caso. Por tanto, la Administración de Seúl desea resolver la disputa comercial en las previas conversaciones bilaterales, pero las perspectivas no son muy optimistas. Tan solo en una ocasión, en 1997, las dos naciones lograron hallar una solución satisfactoria en las conversaciones bilaterales antes de la intervención de la OMC. En este sentido, se prevé que el caso pase a la siguiente etapa y sea sometido a arbitraje internacional, es decir, acate todo el proceso de solución de diferencias en la OMC. Cabe destacar que la OMC ha fallado a favor en la mayoría de las demandas planteadas por Corea del Sur contra Estados Unidos, ocho de las once quejas presentadas. Seúl confía que el panel de la organización respalde el reclamo de Corea sobre los aranceles que aplica Estados Unidos, pues vulneran las normas internacionales. Pero preocupa la larga demora que requiere el proceso y la posibilidad de que Washington prolongue al máximo las fechas establecidas para implementar las recomendaciones de la OMC. También preocupa, la postura negativa de la Administración de Donald Trump sobre el rol de la organización mundial y que los dictámenes no tengan carácter vinculante, por lo que no obligan a una nación a cumplir lo estipulado. Pese a todo expertos afirman que recurrir al arbitraje internacional es sumamente importante, especialmente en países con alta dependencia de las exportaciones, como es el caso de Corea.