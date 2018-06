Tiempos de relevo en las grandes empresas de Corea

El presidente del Grupo LG, Koo Bon Moo, quien estuvo al frente del conglomerado durante 23 años, falleció el 20 de mayo a los 73 años. Tras el funeral celebrado el 22 de mayo, el grupo empresarial convocó para junio una junta de accionistas extraordinaria en la que previsiblemente Koo Kwang Mo, hijo mayor del fallecido presidente, será nombrado miembro de la junta directiva, comenzando así su ascenso hacia la cúpula de la compañía. El proceso de recambio generacional del Grupo LG sigue la tradición confuciana de que el primogénito varón tomará las riendas de la empresa. Cabe destacar que LG fue el primer conglomerado coreano en constituirse en forma de holding en 2003, evitando así posibles conflictos internos entre los integrantes de la familia en el seno de la firma. Así, al haber un sucesor designado se prevé que el grupo pasará a manos de la cuarta generación si no hay contratiempos o imprevistos. Si Koo Kwang Mo, asume el control del Grupo LG, será el primer conglomerado en Corea en llegar a la cuarta generación, pero quedaría por resolver el tema del impuesto de sucesiones, que ascenderá a más de 900.000 millones de wones. En el caso de Samsung, la Comisión de Comercio Justo reconoció a Lee Jae Yong, actual vice presidente de Samsung Electrónica como presidente del Grupo Samsung, encaminándose con pase firme a tomar el liderazgo de la empresa. El heredero del mayor conglomerado de Corea, consolidó el traspaso de poder con la fusión en 2015 entre Samsung C&T e Industrias Cheil; pero aún tiene cargos pendientes por soborno, vinculados con la ex-presidenta Park Geun Hye, obstáculo que debe superar para culminar la sucesión de Samsung. En tanto, el Grupo Hyundai ha tropezado con discrepancias en torno a su plan de reforma estructural, paso previo antes de emprender el relevo empresarial.



Pero las sucesiones hereditarias de las grandes empresas coreanas no son vistas por todos de forma positiva. Una de las principales críticas al relevo en las grandes empresas coreanas, es la legitimidad de los reemplazos. Si la compañía fuera un holding y el heredero paga los impuestos pertinentes, no habría problema. Pero en muchos casos ha habido irregularidades y evasiones fiscales durante el traspaso de poder. Habitualmente los jóvenes herederos tienen un ascenso fugaz en la jerarquía de las empresas, pero tras el escándalo de las hijas del conglomerado Hanjin, el país se va mostrando a favor de no heredar los cargos, sino buscar a un profesional de la gestión. Al respecto, se cuestiona la preparación de los sucesores para tomar los cargos y responsabilidades de sus predecesores. En suma el relevo de padre a hijo dentro de la grandes empresas era muchas veces contemplado en Corea como un proceso natural pero en la actualidad muchos expertos coinciden en que es necesario dejar atrás esta tradición, y que el sector empresarial ha de implementar un plan sucesorio más transparente, que asegure la continuidad en sus negocios.