Balance económico del primer año de Moon Jae In

Moon Jae In cumple un año como presidente de Corea del Sur. Las medidas económicas del presidente Moon, conocidas como "J-nomics", buscan poner a las personas en primer lugar, mejorando precisamente las finanzas de las familias con objeto de equilibrar la distribución de ingresos y estimular el consumo interno. Sin embargo, la economía coreana no ha evolucionado en consononacia a estas políticas. El presidente Moon convocó el 29 de mayo una reunión de urgencia para repasar la evolución de los ingresos de los ciudadanos. La reunión surgió por la caída del 8% interanual de rentas en promedio de los hogares con bajos ingresos en el primer trimestre del año en curso, el mayor retroceso desde comenzaron a recopilarse dichas estadísticas. Se trata de un resultado decepcionante para un gobierno que hace énfasis en que el crecimiento debe venir de la mano del desarrollo social y económico. La subida del salario mínimo no ha podido frenar tampoco la disparidad de ingresos, factor al que se suma la caída del radio operativo de la industria manufacturera, al registrar en marzo un nivel del 70%, el peor promedio desde marzo de 2009, mientras que la tasa de desempleo superó el 4%. Ante este escenario, preocupa que la política actual de crecimiento no se traduzca en empleo y redistribución de la riqueza. Pero no todo es negativo. Según el Banco de Corea, el índice de sentimiento del consumidor se recuperó en mayo, después de cinco meses de retrocesos. Cuando dicho índice supera las 100 unidades, implica que los consumidores perciben con optimismo la situación económica nacional, mientras que si cae por debajo de ese nivel expresa lo contrario. La mejora de la percepción de los consumidores se atribuye al ambiente de reconciliación de las relaciones intercoreanas, a la cumbre entre Moon Jae In y Kim Jong Un y a las buenas expectativas para el sector de la construcción de participar en proyectos de desarrollo en Corea del Norte. Asimismo la producción industrial registró en abril un aumento intermensual del 1,5%, el mayor nivel en 15 meses. La subida obedece principalmente al buen comportamiento de las empresas de semiconductores y automotrices. Por otro lado, el consumo y la inversión disminuyeron simultáneamente. En concreto, las ventas minoristas, consideradas como barómetro del consumo interno, retrocedieron en abril después de tres meses de crecimiento y las inversiones en equipos se redujeron durante dos meses consecutivos.



Por otro lado, la OCDE y el Instituto de Desarrollo de Corea mantuvieron sus proyecciones de crecimiento económico para la economía coreana del 3% y 2,9% respectivamente para el 2018. Sin embargo se han encendido luces de alarma en la perspectiva de la economía nacional generadas por el posible aumento del proteccionismo comercial en el mundo, la ralentización del mercado inmobiliario nacional, el impacto limitado del presupuesto complementario y el deterioro de las exportaciones, entre otros factores internos y externos.