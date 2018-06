La tensión sino-estadounidense y la economía coreana

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se agravan. Las imposiciones recíprocas de aranceles por parte de las dos mayores economías del mundo han avivado el temor a una posible guerra comercial. Washington y Beijing mantuvieron varias reuniones para evitar una guerra comercial después de la escalada de tensión generada en marzo por el anuncio de nuevos aranceles contra China. Las dos naciones parecían haber alcanzado una tregua en la disputa económica pero el 15 de junio, el presidente estadounidense anunció que a partir del 6 de julio aplicaría un arancel del 25% a una lista de productos chinos valorada en 50.000 millones de dólares y Beijing respondió con unas medidas de represalia similares. El 18 de junio Donald Trump volvió a subir la apuesta y amenazó con una nueva oleada de impuestos por otros 200.000 millones de dólares. El conflicto económico sino-estadounidense parece no dar marchar atrás, ensombreciendo el panorama económico global. Los mercados de valores globales se resintieron por la decisión de Trump de preparar nuevas barreras comerciales cuatro veces mayor contra China.



Corea no fue una excepción. El índice compuesto de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró la jornada del 21 de julio en 2.337,83 puntos, lo que supone un retroceso del 1,1% respecto al día anterior y su nivel más bajo en 9 meses. El mismo día, el tipo de cambio aumentó, cotizando cada dólar a 1.112,8 wones, su máximo en siete meses. Las pérdidas del KOSPI y la depreciación de la moneda coreana se deben a la aversión al riesgo generalizada por las crecientes posturas hostiles entre las dos mayores potencias del mundo. Estados Unidos y China son los dos principales socios comerciales de Corea del Sur. Así pues las acciones de los dos países ponen en peligro el comercio exterior surcoreano. Los aranceles anunciados entrarán en vigor el 6 de julio, por lo que habrá que ver si Washington y Beijing logran un alto al fuego o se adentran en una guerra comercial. Sin duda, el mejor escenario para Corea es que ambos países lleguen a un acuerdo, pero mientras tanto, Seúl no debe quedarse de brazos cruzados. Ante este panorama Seúl necesita amortiguar los riesgos de una guerra comercial diversificando mercados y ampliando la cooperación con el sector público y privado de Estados Unidos. Hay que prepararse para el peor escenario posible y considerar que las medidas proteccionistas de Estados Unidos también podrían afectar a Corea.