Corea reduce por ley la jornada semanal

Los trabajadores en Corea podrán encontrar ahora un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, tras la entrada en vigor el 1 de julio de la nueva ley para reducir la jornada laboral de 68 a 52 horas semanales. Se prevé que el recorte del horario traiga grandes cambios en la sociedad coreana, tal como ocurrió en 2004 cuando se implementó el sistema de semana laboral de cinco días. Moon Jae In prometió en campaña que pasaría de 68 a 52 horas laborales a la semana y el objetivo del gobierno es llegar en 2020 el promedio de la OCDE de 1.800 horas anuales. A partir de este mes la jornada semanal para empresas con más de 300 empleados no podrá superar 52 horas, 40 horas regulares y máximo de 12 horas extraordinarias. En tanto, en las empresas de entre 50 y 299 trabajadores la norma entrará en vigor en enero de 2020, y en aquellas de más de 5 y 49 en julio de 2021.



En la actualidad la renta per cápita de Corea está próxima a superar los 30 mil dólares en base al vertiginoso crecimiento alcanzado por la economía coreana, denominado en muchas ocasiones como el “Milagro del Río Han”. No obstante, el balance trabajo-familia no ha mejorado en consonancia al progreso económico del país. De hecho Corea es uno de los países que más trabajan, con un promedio de 2.052 horas al año, lejos de la media de la OCDE de 1.707 horas. Además, a pesar de ser una de las naciones de la OCDE donde se dedica más horas en el trabajo, Corea mantiene un nivel de productividad bajo. En esta línea, el Gobierno decidió tomar cartas en el asunto y recortar el horario laboral a 52 horas semanales para mejorar la productividad y el bienestar de los trabajadores, así como para crear más puestos de trabajo pues las empresas tendrán que contratar más trabajadores para lograr sus objetivos. La Administración de Seúl espera que la reforma laboral contribuya a generar hasta 180 mil nuevos puestos de trabajo, a la vez de impulsar el consumo, al aumentar las horas para descansar, viajar y estudiar. Ya hay varios conglomerados en Corea que están implementando nuevas fórmulas para conciliar la calidad de vida de sus empleados con la eficacia y la productividad del trabajo, tales como horarios flexibles y contrataciones adicionales. Sin embargo, no todo son ventajas. Reducir la jornada semanal ha generado preocupación en las pymes. Los trabajadores temen ganar menos, y para la compañía supondrá una mayor carga económica. La medida de reducir la jornada laboral de 68 a 52 horas semanales resulta difícil de aplicar en ciertos sectores como la construcción, que precisa distribuir el horario de forma irregular para evitar accidentes frente a las condiciones climáticas, como el exceso de calor o las fuertes lluvias. Lo mismo ocurre con las empresas que ofrecen un servicio 24 horas, como las vinculadas con las finanzas internacionales y la tecnología de la información, que necesitarán tomar medidas adicionales para afrontar los nuevos cambios. Es por ello que el sector privado urge medidas complementarias al Gobierno con objeto de paliar los efectos de implementar la reducción de la jornada laboral.