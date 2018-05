Gyeran- jjim en coreano significa huevos al vapor y es básicamente esto: huevos batidos con caldo al vapor. Te lo suelen servir en los restaurantes como acompañamiento para la carne asada, o se prepara en casa en un momento por su sencillez. Como el gusto es bastante suave queda muy bien con los platos de sabor fuerte o picante de la cocina coreana.Aunque la receta básica es muy sencilla, la gente añade otros ingredientes para darle algún que otro interesante giro al sabor. Por ejemplo para que sea picante le añaden chile picante molido, queso mozzarela para darle un toque exótico o trocitos de bacon frito para un sabor más completo y llamativo. También hay las versiones sanas con espinacas o trocitos u otras verduras tiernas ya cocidas para darle color. Si no os queréis complicar pero queréis un sabor un poco diferente al acostumbrado os recomiendo probar a cambiar el tipo de caldo: en lugar del típico caldo de pollo, ¿qué tal uno de marisco? Y si le pusierais alguna gambita frita el resultado ya sería perfecto (aunque no tan tradicional).Aunque ahora os vamos a contar la receta para ttuk-bae-gui, el plato de terracota tradicional coreano, si no lo tenéis no sufráis. Hay una versión moderna mucho más cómoda: la versión al microondas. Mezclad todos los ingredientes y entonces tan solo tenéis que poner el plato dentro del microondas durante 5 minutos (o hasta que el huevo haya crecido por encima del plato). Lo importante es que no quede seco sino esponjoso y suave, ligeramente cremoso.-Ingredientes para cuatro personas: 4 huevos, caldo de pollo, una cebolleta, salsa de pescado fermentado, aceite de sésamo.1. Añade un vaso y medio de caldo de pollo al cazo y llévalo a ebullición a fuego medio.2. En un bol, pon 4 huevos y bátelos bien.3. Pon una cucharadita de salsa de pescado, sal al gusto y cebolleta cortada a rodajas pequeñas a la mezcla. Vuelve a batir.4. Cuando el caldo hierva bájalo a fuego suave. Añade la mezcla de los huevos y mezcla un poco.5. Tapa el cazo y cuece a fuego lento durante 5 minutos, hasta que el huevo adquiera una consistencia parecida al queso fresco.6. Apaga el fuego, destápalo y añade un poco de aceite de sésamo. Como decoración puedes usar tiras pequeñas de cebolleta.7. ¡Ya está listo para servir!Aunque la versión cocida al fuego suele ser un poco más esponjosa y menos seca que la de microondas, el éxito dependerá de lo bien que controléis el tiempo y de las cantidades. Practicad un poco para conseguir el estilo que os guste más. En casa lo cocinamos a menudo y siempre se acaba. Lo bueno es que es tan fácil de hacer que preparamos otro al momento y seguimos disfrutando de este sabroso plato de huevos al vapor.