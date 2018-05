Dakgangjeong es pollo frito al estilo coreano. Hay una palabra que se repite muy a menudo en los carteles de los restaurantes: chiken chiken chiken...o sea, pollo. Los restaurantes de pollo frito con salsa están por todas partes y son uno de los platos más populares para salir a cenar con los amigos o compañeros de trabajo.Aunque la mayoría de coreanos prefieren ir a disfrutar del pollo a un buen restaurante o bar, ¡las buenas noticias son que también lo podemos hacer en casa! La receta que os traemos hoy es una versión simplificada pero no por ello menos sabrosa de esta comida.Aunque en los restaurantes acostumbran a servir todas las partes del pollo (porque es más barato, claro) para nuestra receta usaremos solo las alitas.-Ingredientes para cuatro personas: 1 kilo y medio de alitas de pollo. Media cucharadilla de sal, y media de pimienta. Una cucharadilla de jengibre triturado. Medio vaso de almidón de patata (o fécula de patata). Cacahuetes, 4 grillos de ajo cortados a trocitos, 3 chiles rojos secos, 50ml de salsa de soja, 100ml de sirope de arroz o maíz, 1 cucharada de vinagre de arroz (o vinagre blanco), una de azúcar moreno y aceite en abundancia para freír el pollo.1. Lava bien el pollo y mézclalo a mano en un bol con la sal, la pimienta y el jengibre.2. Pon en un bol la fécula de patata y empolva bien cada trozo de pollo presionando bien para que la fécula se pegue a la carne.3. Preparación de la salsa: pon a calentar una sartén honda, de estilo wok a fuego medio. Pon dos cucharadas de aceite para cocinar, el ajo triturado y los chiles secos a trozos.4. Mezcla y fríe durante unos 30 segundos hasta que el aroma de los ingredientes sea evidente.5. Añade la salsa de soja, el vinagre, el sirope. Ve removiendo y cando hierva déjalo burbujear unos minutos. Añade el azúcar moreno, mezcla y retira el cazo del fuego.6. Ahora fríe el pollo en aceite abundante durante 12 o 13 minutos. Pon el polo cuando el aceite esté muy caliente. Después sácalas y déjalas reposar unos minutos.7. Vuelve a freír el pollo 15 minutos más en aceite caliente, para que salga ultra crujiente.8. Fríe los cacahuetes.9. Cuando termines de cocer el pollo recalienta la salsa y ponlo dentro. Los cacahuetes también. Mezcla bien para que la salsa impregne bien los ingredientes.10. Cuando esté bien mezclado, ¡Sírvelo de inmediato!Este plato es espectacular. No solo porque está muy bueno, sino porque también es muy crujiente y muy fácil de hacer, aunque tengas que estar pendiente del reloj y del aceite. Hay gente que en la salsa también le pone una cucharadita de mostaza. Si no sois muy de picante también podéis quitarle los trozos de chile seco. Aunque no tengáis nabo gigante, podéis usar pepinillos o cualquier otro encurtido con un gusto un poco avinagrado y os dará una sensación parecida a los locales coreanos. En cuanto a la cerveza, ¡os la dejo a vuestra elección! Una buena gaseosa con sabor a limón también puede ser una buena opción.