Wanna One y TWICE actuarán en KCON Japan

¡KCON Japan de este año es un regalo perfecto para los amantes del K-Pop!



Algunos de los principales artistas surcoreanos -como Wanna One y TWICE- actuarán en la edición japonesa de KCON, un festival mundial de música y cultura popular de Corea del Sur.



El evento se desarrollará durante tres días desde el 13 de abril en el Centro de Convenciones Makuhari Messe en Chiba, al este de Tokio. Presentará en vivo siete grupos, y otros solistas de K-pop como Wanna One, TWICE, GFriend, Sunmi, 2PM, además de los previamente anunciados, como Momoland y Seventeen.



KCON fue estrenado por primera vez en 2012 en California, Estados Unidos, y desde entonces se celebra anualmente en todo el mundo. KCON Japón comenzó en 2015 y ha ido ampliando el evento cada año.