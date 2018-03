GOT7 lidera iTunes internacional con nuevo álbum: “Eyes On You”

‘Look’, canción principal del nuevo mini álbum ‘Eyes on You’ de GO7, conquistó las listas musicales coreanas tras su publicación el 12 de marzo a las 6 de la tarde.



A las 11 de la mañana del día siguiente, ‘Eyes on You’ ya se ubicaba en el primer puesto de la lista de álbumes de iTunes en 20 países, concretamente Brasil, Indonesia, México, Filipinas, Rusia, Taiwán, Tailandia, Vietnam, Brunei, Chile, El Salvador, Finlandia, Hong Kong, Hungría, Kazakstán, Laos, Malasia, Nueva Zelanda, Noruega y Singapur.



Asimismo, el vídeo musical de ‘Eyes on You’, estrenado a través de YouTube a la misma hora y fecha que la propia canción, superaba los 5 millones de visionados tan solo16 horas después.

¡Felicitaciones a GO7!