SHINee arrasa con su primer álbum japonés de grandes éxitos

El nuevo álbum japonés de SHINee de grandes éxitos arrasa los charts de iTunes de todo el mundo.



Nada más ser lanzado el 18 de abril, el nuevo álbum de SHINee, ‘The Best From Now On’, alcanzó el Nº1 en varias listas de álbumes de iTunes en todo el mundo.



A las 9:00 del día siguiente a la publicación, el álbum encabezaba los charts de iTunes en 15 países como Japón, Rumania, Chile, Perú, Qatar, Tailandia, Hong Kong, Arabia Saudita, Taiwán, Malasia, Singapur, Indonesia, Sri Lanka, Filipinas y Emiratos Árabes Unidos.



Además de las versiones japonesas con los mayores éxitos del grupo masculino, el álbum contiene una nueva canción.