BTS sube al top de mejores vendedores en Amazon

BTS vuelve a encabezar la lista de “mejores vendedores” en Amazon.com.



Apenas horas de ofrecer el tercer álbum de larga duración de BTS, ‘Love Yourself: Tear’ en Amazon.com, como reserva previa al lanzamiento, el álbum ascendió al primer puesto de dicha lista.



El año pasado, el mini álbum de BTS ‘Love Yourself: Her’ se convirtió en el primer disco coreano en mantenerse por seis días consecutivos en esta lista, al tiempo de ser el primer lanzamiento coreano que estuvo seis días consecutivos en el top de CDs y vinilos más vendidos de Amazon. Notablemente, también fue el primer lanzamiento de K-pop disponible para reserva en Amazon.com.



‘Love Yourself: Tear’ se publicará el 18 de mayo.