BTS volverá a aparecer en ‘The Ellen DeGeneres Show’

BTS volverá pronto al famoso talk show estadounidense ‘The Ellen DeGeneres Show’, según anunció su agencia BigHit Entertainment el miércoles 2.



El grupo fue invitado por primera vez al programa de NBC en noviembre pasado, cuando viajaron a Estados Unidos para actuar en los American Music Awards, y su agencia ha confirmado que volverán al programa, aunque aún no se ha fijado la fecha exacta de su participación en el programa de entrevistas.



La noticia se dio a conocer a través de un medio estadounidense, que informó que BTS aparecería en ‘The Ellen DeGeneres Show’ el 25 de mayo y que interpretaría una nueva canción titulada “Fake Love”.



No obstante, los futuros planes de BTS son una incógnita, a excepción del título de su tercer álbum de estudio a lanzarse el 18 de mayo próximo ‘Love Yourself: Tear’. Sus nuevas canciones se presentarán por primera vez en los Billboard Music Awards de Las Vegas el 20 de mayo.