Yuri se une a la 2ª temporada de ‘Kim Je Dong’s Talk To You’

El elenco de ‘Kim Je Dong’s Talk To You 2 – ¿Eres feliz?’ de JTBC estará integrado por diversas celebridades, incluyendo a Yuri de Sonyeosidae, Coffee Boy y J. Rabbit.



De acuerdo con JTBC, Kim Je Dong conducirá el programa de entrevistas acompañado del grupo de ‘DJs felices’, conformado por Yuri de Sonyeosidae, el profesor Jung Jae Chan, los cantautores Coffee Boy, J Rabbit, y Paul Kim.



Antes de la primera grabación, Kim Je Dong dijo que ‘Talk To You’ no es un programa donde conductores y panelistas envían sus mensajes a la audiencia, sino uno en el que todos -incluyendo a los espectadores- comparten sus historias con los demás. El conductor del talk-show agregó que cada uno tiene su propia forma de encontrar la felicidad, y que espera que su programa ayude a todos a compartir sus historias de búsqueda de la felicidad.



Mientras, Yuri declaró que siempre ha sido una gran fan del programa y que está muy agradecida de poder unirse al elenco.



A partir del 5 de mayo, ‘Talk To You’ comenzará a grabar sus episodios en 14 enclaves de todo el país. El primer episodio se emitirá el 27 de mayo.