Ryeowook de Super Junior verá a sus fans tras el servicio militar

Ryeowook de Super Junior se reunirá con sus fans tras finalizar el servicio militar. El encuentro será dos días después de licenciarse en el Ejército, en el Teatro SMTown en Seúl, bajo el título de ‘Return to the Little Prince’. Se cree que Ryeowook interpretará su mejor repertorio y organizará varias actividades para sus fans. La reserva online comenzó a las 8 pm del viernes 29 en un portal de reservas online.

Ryeowook ha desplegado actividades como integrante de Super Junior, y como unidad de Super Junior K.R.Y. Asimismo, ha actuado en musicales y participado en la grabación de la banda sonora original de varias series televisivas. En enero de 2016 publicó su primer álbum en solitario ‘El principito’, cautivando los corazones de los fans con su habilidad como vocalista.