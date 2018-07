Más de 150M de reproducciones de V/M de ‘DDU-DU DDU-DU’ de Black Pink

El vídeo musical de ‘DDU-DU DDU-DU’ de Black Pink superó los 150 millones de visionados en el menor tiempo de grupos de idols surcoreanos.

Según su agencia, YG Entertainment, el vídeo para la canción principal del primer mini álbum de la agrupación femenina acumulaba 150 millones de reproducciones a la 1 de la madrugada del domingo 8, en tan solo 21 días y 7 horas desde su lanzamiento. El récord previo lo tenía ‘Fake love’ de BTS, tema que alcanzó ese registro de visitas en 24 días y 2 horas desde su estreno.

En tanto, ‘DDU-DU DDU-DU’ también llamó la atención de los medios extranjeros al convertirse en el vídeo musical que logró el segundo mayor número de visionados 24 horas después de su publicación. Así, ‘Look what you made me do’ de Taylor Swift se sitúa en el primer puesto del ranking, con 43 millones 200 mil visitas, mientras que ‘DDU-DU DDU-DU’ de Black Pink ocupa el segundo puesto con 36 millones 200 mil reproducciones.