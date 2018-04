Contenido:

En esa casa vivía un criado mudo llamado Samnyong. Tenía un aspecto achaparrado porque no había podido crecer mucho y su cuello era tan corto que parecía tener la cabeza pegada al torso. Por si fuera poco, tenía la cara llena de marcas de viruela y la boca muy grande. Solía llevar el pelo atado en una especie de rodete, pero tras cortárselo por orden de su amo, tenía los pelos siempre de punta como un erizo de castaña.

그 집에는 삼룡(三龍)이라는 벙어리 하인 하나가 있으니

키가 본시 크지 못하여 땅딸보로 되었고,

고개가 빼지 못하여 몸뚱이에 대강이를 갖다가 붙인 것 같다.

머리는 전에 새고랑지 같은 것을

주인의 명령으로 깎기는 깎았으나

불밤송이 모양으로 언제든지 푸하고 일어섰다.

Entrevista a la crítica literaria Jeon So Yeong:

Al principio de su carrera surgió como un escritor romántico, pero luego se pasó al realismo. “Samnyong el mudo” es un cuento a medio camino. Hace una descripción muy fiel a la realidad y, en ese contexto, desarrolla una historia de amor.









Samnyong no podía comprender al joven amo. ¡Cómo podía pegar a su mujer, que era hermosa como un hada! Lo que comenzó como lástima y preocupación por su joven ama, pronto se convirtió en amor en el corazón de Samnyong.





Volvió a la habitación de la joven ama y vio que se había acostado debajo de las mantas para morir quemada. Sin dudarlo, la tomó en sus brazos, pero no había forma de salir, así que no tuvo más remedio que subir al tejado. Entonces se dio cuenta por primera vez de que no podía moverse libremente. Pero un placer y una felicidad nunca sentidos inundaron su corazón. Cuando abrazó a la joven ama contra su pecho, sintió que estaba a salvo de todo.









그는 새아씨가 타 죽으려고 이불을 쓰고 누워 있는 것을 보았다.

그는 새아씨를 안았다. 그러나 나갈 곳이 없었다.

그는 하는 수 없이 지붕으로 올라갔다.





그는 자기가 여태까지 맛보지 못한 즐거운 쾌감을

자기의 가슴에 느끼는 것을 알았다.