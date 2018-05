Contenido:





Entrevista a Bang Min Ho, profesor de literatura coreana de la Universidad Nacional de Seúl:

¿Podría volver a usarse la comida que se ofrece a los antepasados? Obviamente, no. Pues igual pasa con la vida del protagonista del cuento. El escritor equipara la causa ideológica con el rito de veneración a los ancestros. Igual que la comida que se usa en un ritual a los ancestros no puede ofrendarse de nuevo, tras entregar subida a una causa ideológica, el protagonista queda marcado y ya no puede volver a luchar por sus ideales.









____





«No sirve de nada porque es una prostituta», «Se merece lo peor porque es una adicta al opio», opinaba el vulgo, pero él quería estar por encima de esa gente. La única forma de protestar contra la realidad era defender y salvar a esa pobre y lastimosa mujer. Su deber terminaría cuando volviera a convertirla en un ser humano completo a través del amor. Hasta que eso ocurriera, soportaría cualquier rídiculo y menosprecio.









기생이니까 글렀다.

아편쟁이니까 죽일 년이다.

이렇게 보는 눈은 속된 관찰이다.

적어도 경호는 이들보다 한 발자국 앞서려고 한다.

사랑 속에서 이를 완전한 인간으로 돌려보내 준 뒤에는

자기의 사명은 끝난다.













Park Min Ho se arroga el deber moral de salvar a una mujer de la adicción.









____





Ella estaba acostaba con los ojos cerrados. No había algodones mojados en alcohol ni jeringuillas junto a la cama, pero sí una ampolla vacía sobre el cenicero. Él quiso salir de la habitación, pero ella se puso de pie y le agarró de la chaqueta. Trató de liberarse, pero ella se aferró más fuerte y comenzó a sollozar. Él se quedó de pie, mirando por la ventana, mientras ella le aprisionaba las piernas.

Jajaja, ¡esta es la conciencia subjetiva de un hombre común!, se dijo.









향란이는 자리 위에 누워서 눈을 감고 있다.

그러나 그의 머리맡에는 소독면기와 주사기는 보이지 않으나

목을 찍고 사용한 한 씨씨짜리 암플이 재떨이 속에 뒹굴고 있다.

경호는 홀딱 일어서서 나오려고 했다.

그랬더니 지금까지 아무 말이 없던 향란이가 당황하게 일어서며

그의 양복자락을 부여잡는다.

경호는 그에게 두 다리를 붙잡힌 채 창문을 눈앞에 바라보고 서 있었다.





하하하 소시민의 주관적 양심이란 이런 게다.











La moral común dice que Gyeong Ho no puede amar a una mujer viciosa como Hyang Ran, pero en términos de su propia moral, él no puede abandonarla. Parece un cínico consigo mismo, pero aunque suene ambigua, la última frase muestra que él vivirá según sus principios, desafiando a un mundo que carece de ellos.













Autor: