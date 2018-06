Contenido:





Cuando hablamos a alguien de espaldas, usamos el nombre de esa persona. Sin embargo, ella era un poco rara. No llamaba a la gente por el nombre como hacemos todos, sino por un apodo que ella inventaba o por un lenguaje que solo ella conocía.

Era algo incomprensible para alguien perezoso como yo, que desistía de hablar a alguien de espaldas, pero en mi opinión el hecho de que siempre le persiguiera la mala suerte se debía a su extraña forma de comunicarse con los demás.













등뒤에서 남에게 말을 걸 때 우리는 이름을 사용한다.

그런데 그녀는 좀 이상하다.

남을 부를 때 모든 사람이 하듯 이름을 부르지 않는다.

제멋대로 제가 지어낸 별명이라든지 저만 아는 언어로 부르는 것이다.





어째든 내가 보기에 그녀에게 늘 불운이 따라다니는 것은

바로 타인을 대하는 그녀의 그 이상한 소통방식이 아닌가 싶다.













El protagonista es un ser extremadamente individualista, pero ella es amable y desea apoyarse en los demás, hasta el punto de resultar pesada. “Hablar con un extraño” trata de relación entre ambos contada desde el punto de vista del protagonista.









-¿Sabes por qué fui a buscarte a ti para que me acompañaras al ginecólogo? Porque no eres una persona amable, porque pensé que me sentiría menos herida si eras tú el que se negaba. Me gusta esa frialdad que tienes y que hace que no se pueda esperar nada de ti. Me hace sentir cómoda.









“그 때 산부인과에 따라가달라고 처음 찾아갔을 때, 왜 하필 너였는 줄 알아?“

.....

“네가 친절한 사람 같지 않아서야. 거절당해도 상처받지 않을 것 같았어“

....

“난 네가 좋아. 아무것도 기대할 수 없게 만드는 그 냉정함 말야. 그게 너무 편해“





불을 붙이려던 나는 이곳이 병실 안이라는 것을 문듣 깨닫고

담배를 도로 담뱃갑 안에 집어넣었다.





“어떻게 하면 너처럼 그렇게 냉정하게 살 수 있는 거지?

사실은 너도 겁이 나서 피해버리는 거 아니야?“







Entrevista al profesor Bang Min Ho de la Universidad Nacional de Seúl: Ella piensa que él no rehusó a acompañarla porque fuera ella, sino porque hubiera hecho lo mismo con cualquier persona. Ella sabe que el mundo es frío, pero que la gente actúa como si no lo fuera y toma una actitud que es astuta, doble e hipócrita. Sin embargo, el protagonista no actúa así, es como es, así que ella piensa que le dolerá menos su negativa. Aquí la autora expone su crítica contra el mundo. La mayoría de la gente actúa como si estuviera dispuesta a todo por otros, pero cuando de verdad alguien les pide ayuda o solicita una relación genuina, dan la espalda y se van.











