Entrevista a la crítico literaria Jeon So Yeong:

Lo que motivó a Choi In Hun la escritura de “La plaza” fue el movimiento revolucionario del 19 de abril de 1960, que fueron unas manifestaciones populares que reivindicaban la libertad y la democracia en tiempos del primer presidente Rhee Syngman. Sus escritos hasta entonces sobre la guerra y la división peninsular trataban sobre las vidas personales destruidas por el conflicto, pero “La plaza” fue la primera obra que habló de cómo la ideología oprimía y maniataba al ser humano.









¿Acaso la plaza de la política coreana no es una sucia plaza nocturna en la que campean la codicia, la traición y el asesinato? En cambio, los buenos ciudadanos están en sus casas tratando de protegerse tras rejas y candados, pues desconfían de la plaza y valoran sus habitaciones cerradas como lo más preciado. Nadie quiere quedarse en la plaza. Cuando termina el expolio y el fraude, la plaza se queda totalmente desierta. La plaza es un espacio muerto y vacío eso es, precisamente, Corea del Sur.













추악한 밤의 광장, 탐욕과 배신과 살인의 광장,

선량한 시민은 오히려 문에 자물쇠를 잠그고 창을 닫고 있어요.

이런 광장들에 대해서 사람들이 가진 느낌이란 불신뿐입니다.

그들이 가장 아끼는 건 자기의 방, 밀실뿐입니다.

아무도 광장에 머물지 않아요.

필요한 약탈과 사기만 끝나면 광장은 텅 빕니다.

광장이 죽은 곳, 이게 남한이 아닙니까?

광장은 비어있습니다.













En el prólogo de la edición revisada de 1961 se lee lo siguiente: “La plaza es la habitación de las masas y la habitación es la plaza del individuo. El hombre no puede vivir si se encierra solo en uno de estos espacios”.





¿Esto es una república popular? ¿Dónde está el pueblo? No veo en ninguna parte al pueblo que sonríe de felicidad porque ha establecido el gobierno con sus propias manos. Lo he sentido en todas las tareas que me han encargado. Yo no soy el protagonista sino el partido. Solo el partido está alborozado y embelesado. A nosotros solo nos piden que sigamos sus órdenes. Viviendo aquí me he dado cuenta de cuáles el sentimiento que impera en el hombre de la calle, los trabajadores y los campesinos: la total indiferencia. Son simples espectadores de la fiesta, se dejan llevar como borregos, repiten los eslóganes como loros.













인민이라구요? 인민이 어디 있습니까?

저는 월북한 이래 일반 소시민이나 노동자 농민들까지

어떤 생활감정을 가지고 살고 있는지 알았습니다.

그들은 무관심할 뿐입니다

그들은 굿만 보고 있습니다

그들은 끌려 다닙니다

그들은 앵무새처럼 구호를 외칠 뿐입니다.











Seguramente los lectores esperen un final feliz o un final abierto, pero Choi In Hun elige un final trágico para mostrarnos que los individuos pueden morir, pero que el deseo de una sociedad genuinamente pacífica e ideal, donde las habitaciones no estén cerradas sino que se abran hacia una plaza libre, sigue vivo y en espera de realizarse.













