Los grupos de chat generan estrés entre los padres

Muchos niños sienten ansiedad y estrés al inicio del año escolar. Pero en Corea del Sur no solo los estudiantes sufren estos síntomas sino también los padres. La fuente del estrés son los chats de grupos de padres en el móvil. Lo cierto es que los grupos de chats son una herramienta genial para poner en contacto a madres y padres de compañeros de clase de sus hijos e intercambiar información sobre reuniones, noticias del cole, exámenes, actividades extracurriculares, etc. No obstante, varios padres se sienten “hartos” del enorme volumen de mensajes que reciben a diario. De hecho, en una reciente encuesta de un medio local entre unos 700 padres con hijos de primaria, un 62% expresó sentirse estresado por el chat de grupo de padres. Muchos confiesan que el teléfono suena más de 100 veces al día, por mensajes que no tienen mucho que ver con información del colegio, pues algunos padres comparten informaciones sobre cosas que no les interesan, como clases particulares, críticas sobre algún profesor o comentarios muy personales.