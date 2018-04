NY Times publica un obituario de Yu Gwan Sun

El diario estadounidense New York Times publicó un obituario de Yu Gwan Sun, una simbólica figura del movimiento independentista de Corea frente a la dominación japonesa. Así, añade las historias de 15 mujeres extraordinarias a los obituarios que desde 1851 ha venido publicando, donde predominan los varones. En el obituario sobre la activista coreana publicado el 29 de marzo, el medio estadounidense detalla cómo Yu lideró a los 16 años el movimiento de independencia del 1 de marzo de 1919. También valora altamente el espíritu de protesta y la valentía de Yu por no ceder ante Japón, a pesar de haber sido sometida a crueles torturas en prisión por la policía nipona, que acabaron con su vida cuando apenas tenía 18 años. El periódico también divulga un documento de la prisión Seodaemun de Seúl que recoge las acusaciones contra Yu y su sentencia, así como un retrato de la joven, además de destacar que el ex secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, comparó a Yu con Juana de Arco en 2015.