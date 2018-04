Un 60% de los veinteañeros surcoreanos sufre “falta de tiempo”

Los jóvenes surcoreanos piensan que nunca tienen “suficiente tiempo”. En una reciente encuesta realizada por un sitio web de búsqueda de empleo, entre unos 800 veinteañeros universitarios de este país asiático, un 67% afirmó que sufre la “pobreza de tiempo”. Es decir, sienten que no tienen suficiente tiempo para el descanso o las actividades que realmente desean hacer, más allá del trabajo o el estudio. Mientras, apenas un 13% de los jóvenes encuestados expresó no haber sentido nunca la sensación de no tener tiempo. Entre aquellos veinteañeros que sienten que no les alcanzan las 24 horas para todo lo que desean hacer durante el día, un 40% achaca ese problema a que dedica mucho tiempo en su trabajo a tiempo parcial, mientras que un 16% invierte mucho tiempo en hacer las tareas y preparar los exámenes de la universidad y un 15% en preparativos para conseguir empleo. Mientras, un 13% alude al largo tiempo de trayecto en ir y volver de la universidad, que les quita más de tres horas diarias.