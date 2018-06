Choi Soon Sil se ve a su hija por primera vez en 1,5 años

Choi Soon Sil, considerada como el núcleo del escándalo de corrupción que derivó en la destitución de la ex presidenta Park Geun Hye, se reencontró el día 15 por primera vez y después de un año y medio con su hija Chung Yoo Ra, quien la visitó al Centro de Detención del Este de Seúl. Según informan, la visita duró apenas unos 10 minutos. Choi y su hija se preguntaron mutuamente por su estado de salud, pero no mostraron alteraciones de estados de ánimo ni expresiones de cariño o lágrimas, y se abstuvieron de comentar los resultados del juicio. Es la primera vez que madre e hija se encuentran desde octubre de 2016, cuando Choi volvió a Corea desde Inglaterra tras ser acusada del escándalo de corrupción. Una primera petición de entrevistarse con su hija antes de ser sometida a una intervención quirúrgica por un tratamiento ginecológico fue rechazada por la Corte, ante la posibilidad de que pudiera eliminar pruebas importantes. Sin embargo, esta vez les permitieron encontrarse pues el Tribunal Supremo ratificó una sentencia de tres años para Choi por ejercer influencia para obtener favores académicos para su hija.