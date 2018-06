El Doctor Árbol cuidará las zonas verdes urbanas

Un nuevo sistema se implementará en Corea del Sur para el cuidado y el mantenimiento de los árboles en zonas urbanas, bajo el nombre de “Doctor Árbol”. El Servicio Forestal lo ideó para impedir que empresas privadas de fumigación y sanitación realicen este trabajo en complejos de edificios residenciales, parques o escuelas. Consideró en particular que esas empresas no son expertas en árboles y suelen usar pesticidas indebidamente, pudiendo en el peor de los casos llegar a perjudicar la salud de los ciudadanos, y que esto pasa al no existir sistemas oficiales para el cuidado de zonas verdes comunitarias. En concreto, lo que harán es otorgar la certificación de Doctor Árbol a personas cualificadas que satisfagan los requisitos establecidos, para encargarles el diagnóstico y cuidado de los árboles en zonas urbanas. Entonces será posible un óptimo mantenimiento de las áreas verdes comunitarias, además de crear hasta unos 1.600 puestos de trabajo para 2022.