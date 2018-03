34 grados 17 minutos 21 segundo de latitud norte son las coordenadas que ubican a la Aldea Ttangkkeut de Haenam sobre el mapa. El lugar es conocido así porque se ubica en el punto más al sur de la península coreana, pero su nombre oficial en términos jurisdiccionales es Galdu-ri, Songji-myeon, condado de Haenam, provincia de Jeolla del Sur.

Quizá esta aldea, a 392,7 km desde Seúl, no tenga nada diferente de otras aldeas costeras coreanas. El mar que vemos desde aquí es igual que los otros que rodean la península coreana.

No obstante, al detenerse sobre Sajabong, cumbre de una montaña conocida por el nombre de Galdu que protege el lado derecho de la aldea Ttangkkeut, siente una emoción extraña e inexplicable, ya que aquí termina la península y es imposible ir más hacia el sur.



Hay dos formas de llegar a la cima del monte Galdu: pueden tomar el monorraíl que parte desde donde el desembarcadero del ferri que lleva y trae a los habitantes de las islas aledañas, o bien pueden subir a pie. Durante toda la caminata -de unos 20 minutos- por el sendero cuesta arriba que conduce hacia Sajabong, podrán disfrutar de unas vistas espectaculares. Al final del sendero, han de subir una escalera de madera, algo más empinada que la cuesta anterior, pero tampoco tanto como para renunciar a tan agradable paseo.

Sobre Sajabong hay un observatorio con forma de antorcha, desde donde podrán divisar la aldea; así como las numerosas grandes y pequeñas islas que decoran el vasto Mar del Sur. Si tienen suerte y hace buen tiempo, podrán ver hasta el monte Halla sobre la isla de Jeju, ubicado en el extremo sur de las aguas que forman parte del territorio coreano. Otro aspecto que da más fama al pico del monte Galdu es que en este lugar, ubicado en la punta de la tierra firme de Corea, es posible apreciar tanto la salida como la puesta del sol.



Una de las alegrías de viajar lejos de casa es probar la gastronomía local, y la provincia de Jeolla del Sur es famosa por la gran variedad y el buen sabor de sus platos típicos. Si planean degustar la variada y rica cocina de Jeolla del Sur, y no saben por dónde empezar ante tanta abundancia, les sugiero optar por ‘gajeongsik baekban’, comida casera. Desde luego, hay un sinnúmero de restaurantes coreanos que ofrecen este menú, consistente en un cuenco de arroz cocido, un plato principal y varios pequeños platos acompañantes. Pero si lo piden este menú en la Aldea Ttangkkeut, seguro que les va a sorprender lo variados y deliciosos que son los acompañantes.