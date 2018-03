Cualquiera tendrá al menos un recuerdo sobre un viaje en tren. Para los coreanos de mediana edad, el tren es más que un simple medio de transporte. Era el espacio en que jugaban, se divertían y se reían por nada junto a sus compañeros de colegio, o de universidad, durante los trayectos en viajes de estudio o en aquellos viajes que realizaban los universitarios al inicio del ciclo lectivo para reforzar el espíritu de equipo. Así, un viaje en tren, para los coreanos es romántico y produce cierta nostalgia, máxime cuando el tren deja atrás las luces de la ciudad y atraviesa la oscuridad rumbo al mar.

El último tren nocturno que sale de la estación de Cheongnyangni, justo antes de la medianoche, arriba a la madrugada del día siguiente a Jeongdongjin, una hermosa localidad en la ciudad de Gangneung, contigua al Mar del Este.

Cuando falte poco para llegar a nuestro destino de hoy, su mirada se centrará en las numerosas luces encendidas de los barcos de pesca de calamar que faenan sobre el mar color azul cobalto. Llegaremos a la estación de Jeongdongjin -frente al mar- antes del amanecer, cuando apenas se puede distinguir entre el agua y el cielo por los barcos pesqueros. No obstante, sentiremos en el cuerpo el fresco aire que regala el mar en oscuridad antes de la llegada del alba.



La ciudad de Gangneung no produce café, pero allí se concentran un montón de cafeterías modernas, en gran parte porque la ciudad ha sido siempre un romántico destino para las parejas. Algunas cafeterías suelen abrir de madrugada, coincidiendo con la llegada de los viajeros del tren nocturno. Así que, si tienen suerte, podrán degustar el café en grano en una cafetería de Gangneung. Pero si no, ¿qué problema hay? Un café instantáneo de máquina expendedora, o un café en lata de una tienda 24 horas, resultará igual de sabroso al degustarlo frente al mar, viendo a las olas romperse en espuma.

Al lado de la estación de Jeongdongjin se ubica un parque que acoge el reloj de arena más grande del mundo, creado después de que el lugar sirviera como plató de rodaje del popular drama titulado ‘Reloj de arena’, de los años 90. El reloj del parque, de 8,06 metros de diámetro, contiene 8 toneladas de arena que tardan exactamente un año en caer de la parte superior a la inferior. Así, los administradores del parque dan la vuelta al receptáculo de vidrio cada primero de enero, a las 0 horas.



Uno de los alimentos más representativos de Gangneung es el sundubu, o tofu suave. El plato más conocido hecho a base de este alimento sea quizá el sundubu jjigae, o guiso picante de tofu suave con mariscos y verduras, al que se añade un huevo crudo cuando todavía hierve. Pero si no toleran la comida picante, les sugiero tomar un sundubu blanco con algo de condimento preparado con salsa de soja. Por insípido que pueda parecer, este plato resultará mucho más delicioso de lo esperado. Sin lugar a dudas, los platos de tofu suave son ideales tras dar un paseo por la costa en época de frío.