Cuando escuchan el nombre de Namsan, puede que algunos lo asocien con la montaña situada en el centro de Seúl, que es a su vez un popular punto turístico en Corea. Pero Namsan significa en coreano ‘montaña ubicada al sur’. Es decir, hay varias montañas con ese nombre en todo Corea del Sur, como es el caso de Namsan en el lado sureño de Gyeongju. No es una montaña alta, pero es famosa por la gran cantidad de rocas con formas extrañas, y también por los bienes culturales que alberga cada quebrada, concretamente unos 150 templos budistas -incluyendo los ya clausurados-, unas 100 pagodas de piedra, y unas 120 esculturas de Buda. Así que no sería exagerado decir que este “museo al aire libre” es en sí un gran tesoro. Gracias a su gran valor cultural, ha sido registrado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

La gente de Silla creía que las rocas tenían alma. Como Namsan era considerado una montaña sagrada que alojaba el espíritu de Buda, los de Silla construían templos, esculturas de Buda y pagodas en las quebradas de la montaña. En cuanto a las esculturas, no creían que esculpían la imagen del fundador del budismo sino que labraban las rocas con un cincel hasta encontrar al Buda allí escondido. Así, los numerosos patrimonios culturales en Namsan convierten la escalada a la montaña en todo un peregrinaje divino y una experiencia inolvidable.



Existen varios senderos que conducen a la cima de Namsan. Pero les recomendamos tomar aquel que atraviesa el valle Samreung y el templo Chilburam, ya que, siguiendo esa ruta, podrán ver el mayor número de patrimonios culturales.

Comenzamos nuestra escalada desde el valle Samreung, que significa ‘tres tumbas’. Fue bautizada con este nombre porque es donde se sitúan las tumbas de Adala, el octavo rey de Silla; Sindeok, la quincuagésimo tercer monarca; y Gyeongmyeong, el quincuagésimo cuarto gobernante. El primer tesoro que encontrarán a lo largo del sendero flanqueado por pinos es la escultura de Buda Naenggol seokjo yeorae jwasang. Da mucha pena ver esta estatua de Buda sentado en posición de loto, porque fue decapitada durante la época de Joseon, a causa de su política de abolir el budismo y promover la práctica del confucianismo. No obstante, la obra expresa minuciosamente la elegante caída del vestido que lleva Buda, y los moños atados en su delantera, por lo que constituye en sí un importante dato para la investigación de la historia indumentaria de Silla. Si siguen caminando por el sendero, llegarán a la antigua sede del templo Yongjangsaji, donde se ubica la pagoda de tres pisos Yongjangsagok, designada Tesoro Cultural Nº186 y ubicada a mayor altitud sobre el nivel del mar en el mundo.

Además de los presentados aquí, existen en el monte Namsan muchísimos otros bienes culturales, cada uno de los cuales son un tesoro que ha perdurado en sus respectivos lugares durante siglos, recordando la gloria del perecido reino de Silla.